«Возможность, которую я долго ждал». Джейкобс заявил о планах победить Альвареса и доминировать в среднем весе

«Это возможность, которую я так долго ждал. Возможность достичь величия в ринге. Я всегда верил, что могу победить “Канело”. И 4 мая в прямом эфире на DAZN я получу этот шанс. Прошло почти четыре года после последнего боя “Канело” с американским соперником. Это будет грандиозное событие, на котором, уверен, я закреплю за собой звание лучшего в среднем весе», — цитирует Джейкобса Matchroom.

Напомним, что Джейкобс владеет поясом, который раньше принадлежал казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО). В прошлом году IBF отобрала свой титул у GGG из-за отказа проводить защиту против украинца Сергея Деревянченко. В итоге Джейкобс и Деревянченко провели поединок за ставший вакантным пояс IBF в среднем весе, который и достался американцу.

Джейкобс последним из чемпионов мира в весе Головкина присоединился к DAZN, это сделало возможным его бой с Альваресом, который пройдет в Лас-Вегасе 4 мая. При этом изначально команда «Канело» заявляла, что на эту дату ведет переговоры Головкиным, но казахстанец до сих пор не определился с новым телепартнером.