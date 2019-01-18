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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Возможность, которую я долго ждал». Джейкобс заявил о планах победить Альвареса и доминировать в среднем весе

Обладатель титула IBF в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО), комментируя предстоящий бой с чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и The Ring мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО), заявил о своих планах на доминирование в дивизионе.

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«Это возможность, которую я так долго ждал. Возможность достичь величия в ринге. Я всегда верил, что могу победить “Канело”. И 4 мая в прямом эфире на DAZN я получу этот шанс. Прошло почти четыре года после последнего боя “Канело” с американским соперником. Это будет грандиозное событие, на котором, уверен, я закреплю за собой звание лучшего в среднем весе», — цитирует Джейкобса Matchroom.

Напомним, что Джейкобс владеет поясом, который раньше принадлежал казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО). В прошлом году IBF отобрала свой титул у GGG из-за отказа проводить защиту против украинца Сергея Деревянченко. В итоге Джейкобс и Деревянченко провели поединок за ставший вакантным пояс IBF в среднем весе, который и достался американцу.

Джейкобс последним из чемпионов мира в весе Головкина присоединился к DAZN, это сделало возможным его бой с Альваресом, который пройдет в Лас-Вегасе 4 мая. При этом изначально команда «Канело» заявляла, что на эту дату ведет переговоры Головкиным, но казахстанец до сих пор не определился с новым телепартнером.

В марте 2017 года Головкин на Madison Square Garden единогласным решением судей победил Джейкобса и защитил пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми тогда владел. Американец стал первым боксером, который продержался против GGG все 12 раундов.

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