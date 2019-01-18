Владимир Кличко ведёт переговоры с DAZN о боях с Фьюри и Джошуа

Источник: AP 2019

Если сделка будет осуществлена, украинский боксёр возобновит спортивную карьеру и станет амбассадором DAZN, как футболист Криштиану Роналду.

Владимир обсуждал контракт напрямую с Леном Блаватником, мажоритарным акционером DAZN. Капитал Блаватника оценивается в $ 16,3 млрд. Как и Кличко, Лен родился на Украине.

По словам источников, Кличко, которому в марте исполнится 43 года, первый после возвращения в бокс бой хочет провести с соперником среднего уровня. Вторым поединком может стать реванш с Тайсоном Фьюри. Британец победил Кличко решением судей в ноябре 2015 года. Третий бой предполагаемого контракта — реванш Владимира с Энтони Джошуа. Энтони нокаутировал Кличко в апреле 2017-го. На данный момент это последнее появление украинца на ринге.

Один из этих поединков может пройти в Германии, где Кличко проживал долгое время.