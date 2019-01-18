Российскому боксеру Ковалеву грозит четыре года тюрьмы за избиение женщины
ТАСС, 18 января. Российский боксер Сергей Ковалев обвиняется в избиении женщины. Об этом сообщает американский портал TMZ.
ТАСС, 18 января. Российский боксер Сергей Ковалев обвиняется в избиении женщины. Об этом сообщает американский портал TMZ.
Россиянин был задержан 9 июня в американском
Бывшему чемпиону мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которая может привести к серьезным телесным повреждениям, что влечет за собой максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы. На первых слушаниях в суде Ковалев не признал себя виновным. Следующее заседание запланировано на март.
Ковалев 2 февраля в американском городе Фриско (штат Техас) проведет
Первый поединок прошел 4 августа и завершился победой колумбийца нокаутом в 7-м раунде. На счету 35-летнего Ковалева 32 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья.