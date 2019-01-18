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15:15 (мск), источник: ТАСС

Российскому боксеру Ковалеву грозит четыре года тюрьмы за избиение женщины

ТАСС, 18 января. Российский боксер Сергей Ковалев обвиняется в избиении женщины. Об этом сообщает американский портал TMZ.

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Источник: AP 2019

Россиянин был задержан 9 июня в американском Биг-Бэр Сити (штат Калифорния). По словам женщины, 35-летний боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она отклонила его предложение. После этого Ковалев с другом пошли за ней в каюту, где произошел инцидент. Как утверждает женщина, в результате действий россиянина она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

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Бывшему чемпиону мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которая может привести к серьезным телесным повреждениям, что влечет за собой максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы. На первых слушаниях в суде Ковалев не признал себя виновным. Следующее заседание запланировано на март.

Ковалев 2 февраля в американском городе Фриско (штат Техас) проведет бой-реванш с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе колумбийцем Элейдером Альваресом.

Первый поединок прошел 4 августа и завершился победой колумбийца нокаутом в 7-м раунде. На счету 35-летнего Ковалева 32 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья.

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