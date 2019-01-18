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16:00 (мск), источник: Р-Спорт

Евгений Тищенко заявил, что сменит весовую категорию

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Василий Конов-мл. Олимпийский чемпион 2016 года российский боксер Евгений Тищенко заявил РИА Новости, что сменит весовую категорию и на профессиональном ринге продолжит выступление в рамках первого тяжелого веса.

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Тищенко на профессиональном ринге провел три успешных боя, которые проходили в рамках тяжелого веса. Следующий бой россиянина пройдет 22 февраля в Екатеринбурге. Во время любительской карьеры Тищенко выступал в первом тяжелом весе и становился победителем Олимпиады-2016, чемпионата мира-2015, он также дважды выигрывал европейское первенство.

«На этот бой (22 февраля — ред.) я буду спускаться в 91 кг, и в дальнейшем буду боксировать в “крузерах”. Я понял, что слишком маленький для тяжелого веса. В любителях я выступал в первой тяжелой категории, здесь я буду более конкурентоспособным, здесь ближе цели, и они более реальны. Будем двигаться здесь. Возможно, в будущем я буду выступать в тяжелом», — сказал Тищенко.

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