Ковалев обвиняется в избиении женщины? Что об этом известно

Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

В пятницу издание TMZ распространило информацию, что бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев обвиняется в избиении женщины.

По сообщению TMZ, инцидент произошел 9 июня прошлого года в США, в городе Биг Бэр в штате Калифорния. Неизвестная женщина обратилась в полицию, заявив, что на одной вечеринке Ковалев проявлял к ней интерес, однако она отклонила его ухаживания. Получив отказ, боксер и его друг последовали за ней к ее дому, где и произошло нападение. По словам женщины, он нанес ей удары по лицу, вследствие чего она получила серьезные травмы — перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

Источник в полиции рассказал, что стражи порядка тут же приступили к розыску Ковалева и вскоре задержали его. Боксеру было предъявлено обвинение в нападении на человека с применением силы, которая может привести к тяжким телесным повреждениям.

Россиянин предстал перед судом, где отверг все обвинения в свой адрес и не признал себя виновным.

По сообщению TMZ, следующее заседание суда должно состояться в марте этого года.

Что грозит Ковалеву?

Максимальное наказание по статье, которая вменяется в вину россиянину — четыре года лишения свободы.

Где произошел инцидент?

Биг Бэр — небольшой городок в Калифорнии с населением примерно 10 тысяч человек. В нем находится принадлежащий сейчас знаменитому тренеру Абелю Санчесу боксерский зал, где проводят сборы и тренируются многие звезды. В разное время там готовились к боям Майк Тайсон, Оскар де ла Хойя, Геннадий Головкин, Мурат Гассиев.

Преимуществом Биг Бэра считаются климат — высота 2100 метров над уровнем моря, рядом горы и озеро, и возможность проводить спарринги с классными боксерами.

Что у Ковалева со спортом?

Если информация правдива, то инцидент произошел в разгар подготовки к бою с колумбийцем Элейдером Альваресом, который состоялся 4 августа в Атлантик-Сити. Россиянин потерпел поражение — Альварес отправил его в нокаут в седьмом раунде. Эта неудача стала для Ковалева третьей в последних пяти боях. После этого Ковалев некоторое время размышлял, продолжать ли ему карьеру или пора повесить перчатки на гвоздь, и в итоге решил боксировать дальше.

В сентябре он сменил тренера — вместо Аброра Турсунпулатова с ним теперь работает Бэдди Макгирт.

На 2 февраля у Ковалева намечен реванш с Альваресом. Поединок пройдет в городе Фриско, штат Техас.

На кону будет стоять чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBO, который россиянин потерял в августе. Судя по Инстаграму Ковалева, подготовка к бою в самом разгаре.

Были ли у Ковалева такие инциденты раньше?