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22:31 (мск), источник: Vesti.kz

Весенний праздник в среднем весе пройдет без Головкина?

Казахстанец пока не определился с телепартнером.

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Источник: Reuters

Последний раз, когда казахстанец Геннадий Головкин выходил на ринг был в сентябре прошлого года. Тогда GGG уступил мексиканцу Саулю Альваресу и потерял свои титулы чемпиона мира в среднем весе. И по-прежнему неизвестно, когда народный любимец вновь покажет свое мастерство.

Явно не весной, учитывая последние новости дивизиона. Так что под сомнением качественное развитие его карьеры в этот период. Подробности — в материале Vesti.kz.

Судя по всему, Головкин испытывает серьезные организационные проблемы. С прошлого года тянется история с подписанием контракта с телепартнером. По имеющейся информации, таковым могут выступить три представители индустрии: стриминговый сервис DAZN, телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions с трансляциями на Showtime и FOX.

Многие мировые эксперты склонялись к DAZN. Мол, GGG уже решил, скоро объявят. Тем более, что это единственный на сегодня путь для третьего поединка с «Канело». Однако не все так просто. Иначе контракт был бы подписан еще в декабре 2018 года.

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Тогда уже можно было бы вести переговоры с командой мексиканца. Но настоящего весеннего праздника может и не быть. Вернее он будет, но только без GGG.

В ночь на 19 января было объявлено о том, что в мае состоится бой Альвареса против американца Дэниэла Джейкобса, который в свое время уступил Геннадию в 12-раундовом бою.

Автоматически эта встреча становится главным объектом внимания среди всех других встреч в средней весовой категории. Здесь и борьба стилей, битва топовых средневесов. К тому же, поединок будет носить статус объединительного: Сауль поставит на кон пояса WBA, WBC, а Джейкобс — IBF.

К слову, тут может крыться дополнительная «опасность» для средневесов. В случае успеха проекта Альварес — Джейкобс вполне вероятен скорый реванш между этими боксерами. В таком случае осень также может быть забронирована.

Теперь у GGG есть четыре рабочих варианта. Три из них можно реализовать в США — это поединки с американцами Джермаллом Чарло, Деметриусом Андраде и с украинцем Сергеем Деревянченко. А с Билли Джо Сондерсом следует биться у него на родине — в Великобритании.

Пожалуй, это наиболее приличные перспективы, которые может предложить сезон в текущих условиях. Вполне неплохие. однако больше пугает именно неопределенность и молчание со стороны команды GGG. Надеемся, в скором времени произойдут важные перемены, которые и будут нести собой уже определенный курс развития.

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