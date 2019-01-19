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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Андраде техническим нокаутом защитил титул WBO в весе Головкина

В Нью-Йорке прошел вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде встретился с обязательным претендентом из России Артуром Акавовым, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой завершился в 12 раунде, когда рефери принял спорное решение остановить бой, несмотря на то, что Акавов прочно стоял на ногах. Как итог, россиянин потерпел поражение техническим нокаутом.

Для 30-летнего Андраде бой против Акавова стал первой защитой титула WBO, который он завоевал 20 октября после победы единогласным решением над намибийцем Уолтером Каутондоквой (17−1, 16 КО). Изначально же американец должен был драться с чемпионом Билли Джо Сондерсом (27−0, 13 КО), но британец угодил в допинговый скандал, не смог получить лицензию боксера в штате Миннесота и освободил пояс.

33-летний Акавов во второй раз в карьере выходил на титульный бой. В декабре 2016 года он единогласным решением уступил Сондерсу, но смог дать ему конкурентный поединок.

Отметим, что в среднем весе выступает казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), который до сентября 2018 года владел титулами WBC, WBA (Super) и IBO. Все пояса он потерял после поражения решением большинства судей от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−2−1, 35 КО) в их повторном поединке.

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