Андраде техническим нокаутом защитил титул WBO в весе Головкина

Бой завершился в 12 раунде, когда рефери принял спорное решение остановить бой, несмотря на то, что Акавов прочно стоял на ногах. Как итог, россиянин потерпел поражение техническим нокаутом.

Для 30-летнего Андраде бой против Акавова стал первой защитой титула WBO, который он завоевал 20 октября после победы единогласным решением над намибийцем Уолтером Каутондоквой (17−1, 16 КО). Изначально же американец должен был драться с чемпионом Билли Джо Сондерсом (27−0, 13 КО), но британец угодил в допинговый скандал, не смог получить лицензию боксера в штате Миннесота и освободил пояс.

33-летний Акавов во второй раз в карьере выходил на титульный бой. В декабре 2016 года он единогласным решением уступил Сондерсу, но смог дать ему конкурентный поединок.