Качество против понтов. Пакиао упакует Бронера или наоборот?

Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье рано утром по московскому времени на арене MGM Grand в Лас-Вегасе очередной бой проведет Мэнни Пакиао. Соперником будет Эдриан Бронер — не лучший и не худший вариант из возможных.

Очередное возвращение легенды

Пакиао уже заканчивал карьеру несколько лет назад. Как последний анонсировался его бой с Тимати Брэдли в апреле 2016-го, но с тех пор Пакмэн выходил на ринг трижды: победа над Джесси Варгасом, поражение от Джеффа Хорна в Австралии и победа нокаутом над Лукасом Матиссе. Бой с Матиссе вообще стал для Пакиао лучшим за последние лет десять. Он проводил фирменные комбинации и впервые с 2009 года победил досрочно.

Когда ты дерешься так и это приносит тебе миллионы долларов, заканчивать как-то не хочется. Тем более, у Мэнни большая семья, он вышел из бедноты — понятно, что ему хочется заработать как можно больше прежде чем кардинально поменять образ жизни. В большой политике, на которой он в скором времени сосредоточится, у него вряд ли будет столько возможностей.

В соперники Пакиао выбрал Эдриана Бронера. Боец он звездный, но в спортивном плане — ничего особенного. Лет шесть-семь назад Бронер считался чуть ли наследником Флойда Мейвезера, но на деле получилось все очень средне. Виной тому хулиганистый характер: Бронер чаще оказывался в полицейских участках и за решеткой, чем на ринге. Да и техника у Эдриана средняя. Из десяти последних боев он выиграл шесть. Всем звездным соперникам — Маркосу Майдане, Шону Портеру и Майки Гарсии — он проиграл по очкам.

Не состариться внезапно

Фаворитом предстоящего боя будет, очевидно, Пакиао. Его стиль должен идеально подойти под стиль Бронера. Дело в том, что Мэнни всегда боксирует первым номером и наносит очень много ударов в то время, как Эдриан предпочитает ждать и работать от соперника. При этом двигается он далеко не так, как сам Пакиао в лучшие годы или как Василий Ломаченко сейчас. Перемещается по рингу американец довольно средне — поймать его очень даже можно.

Бронер — довольно однообразный боксер. У него хороший правый боковой, но этот удар несложно прочитать. Он наносит его только из удобных положений. При этом Бронер очень быстрый, у него молниеносные удары, и Пакиао надо быть осторожным.

В целом, Мэнни — явный фаворит боя. Если он будет в оптимальных кондициях, то должен победить за счет стиля и класса, но что такое оптимальные кондиции в 40 лет? Фактор возраста никогда нельзя игнорировать. Когда боксер переходит рубеж 40 лет, особенно в легких весах, потеря формы происходит быстро и стремительно. Пакиао уже сейчас может быть намного хуже, чем с Матиссе менее полугода назад, хотя готовился как обычно.