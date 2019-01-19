Качество против понтов. Пакиао упакует Бронера или наоборот?
Филиппинский ветеран встретится с американским хулиганом.
Филиппинский ветеран встретится с американским хулиганом.
В воскресенье рано утром по московскому времени на арене MGM Grand в
Пакиао уже заканчивал карьеру несколько лет назад. Как последний анонсировался его бой с Тимати Брэдли в апреле 2016-го, но с тех пор Пакмэн выходил на ринг трижды: победа над Джесси Варгасом, поражение от Джеффа Хорна в Австралии и победа нокаутом над Лукасом Матиссе. Бой с Матиссе вообще стал для Пакиао лучшим за последние лет десять. Он проводил фирменные комбинации и впервые с 2009 года победил досрочно.
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В соперники Пакиао выбрал Эдриана Бронера. Боец он звездный, но в спортивном плане — ничего особенного. Лет
Фаворитом предстоящего боя будет, очевидно, Пакиао. Его стиль должен идеально подойти под стиль Бронера. Дело в том, что Мэнни всегда боксирует первым номером и наносит очень много ударов в то время, как Эдриан предпочитает ждать и работать от соперника. При этом двигается он далеко не так, как сам Пакиао в лучшие годы или как Василий Ломаченко сейчас. Перемещается по рингу американец довольно средне — поймать его очень даже можно.
Бронер — довольно однообразный боксер. У него хороший правый боковой, но этот удар несложно прочитать. Он наносит его только из удобных положений. При этом Бронер очень быстрый, у него молниеносные удары, и Пакиао надо быть осторожным.
В целом, Мэнни — явный фаворит боя. Если он будет в оптимальных кондициях, то должен победить за счет стиля и класса, но что такое оптимальные кондиции в 40 лет? Фактор возраста никогда нельзя игнорировать. Когда боксер переходит рубеж 40 лет, особенно в легких весах, потеря формы происходит быстро и стремительно. Пакиао уже сейчас может быть намного хуже, чем с Матиссе менее полугода назад, хотя готовился как обычно.
Бронер — достаточно классный боксер, чтобы наказать Пакиао за плохую форму. Он точно не упустит шанса отправить его в нокаут. Если же Мэнни будет хотя бы в таких же кондициях, как с Матиссе, то победит уверенно.