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10:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На бое Андраде — Акавов перепутали гимны России и СССР

На бое между американцем Деметриусом Андраде и россиянином Артуром Акавовым перепутали гимны.

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Вместо российского включили версию гимна СССР со словами.

Поединок за чемпионский пояс по версии WBO в весовой категории до 72,6 кг состоялся в Нью-Йорке (США). Андраде выиграл техническим нокаутом в 12-м раунде после рассечения у россиянина.

Инцидент произошел перед началом поединка, когда спортсмены уже вышли на ринг. Российская сторона удивилась ошибке, однако возмущаться не стала. В итоге гимн доиграл до конца.

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