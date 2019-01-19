На бое Андраде — Акавов перепутали гимны России и СССР
На бое между американцем Деметриусом Андраде и россиянином Артуром Акавовым перепутали гимны.
На бое между американцем Деметриусом Андраде и россиянином Артуром Акавовым перепутали гимны.
Вместо российского включили версию гимна СССР со словами.
Поединок за чемпионский пояс по версии WBO в весовой категории до 72,6 кг состоялся в
Инцидент произошел перед началом поединка, когда спортсмены уже вышли на ринг. Российская сторона удивилась ошибке, однако возмущаться не стала. В итоге гимн доиграл до конца.