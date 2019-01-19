Артур Акавов: Головкин «съест» Андраде

Источник: Reuters

Напомним, что бой Артура Акакова и Деметриуса Андраде завершился техническим нокаутом в 12-м раунде. Рефери Артур Мерканте-младший остановил бой после одного пропущенного удара, хотя российский боец не был даже потрясен.

— У вас сейчас много вопросов к рефери Артуру Мерканте-младшему?

— Вы абсолютно правы. Хоть я и не рассчитывал на победу, к рефери вопросов много. Разница между проиграть по очкам и техническим нокаутом — огромная.

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— Уже с первых раундов он начал делать вам замечания. Что вы делали не так? Рефери запрещал бить по локтям?

— Он делал эти замечания. Рефери совсем не давал работать в ближнем бою. Я только подойду, он сразу подбегал и разнимал. И, конечно, ранняя остановка. Причин не было никаких. В плане здоровья все было нормально. Чуть-чуть пропустил, но не настолько, чтобы останавливать за 20 секунд до окончания боя.

— Тяжело в этот момент было сдержать эмоции и не продолжить бой с рефери?

— Я чувствовал себя нормально, поэтому контролировал эмоции. Ни в коем случае в драку с рефери бы не полез. Я пытался в грубой форме объяснить, что остановка преждевременная. Не было мыслей драться с ним. Я — законопослушный гражданин. Я знаю, что не вправе буянить с рефери. Для этого есть юристы и промоутер. Не я. Я мог возмущаться, но лезть в драку — это низко.

Рефери тоже можно понять. В Нью-Йорке прошел бой Магомеда Абдусаламова и Майка Переса, после которого Абдусаламов стал инвалидом. Поэтому все рефери перестраховываются по десять раз.

— У меня создалось ощущение, что рефери сам зарядил на результат…

— (смеется) Дядя Вова, — обращается к тренеру Владимиру Видову. — Владислав предлагает версию, что судья сам сделал ставку на технический нокаут.

Вполне может быть, — продолжает мысль Акавов. — Ему нужно было зацепиться, и он зацепился. Я понимаю, если бы Андраде проигрывал бой и нужно использовать любой момент, но Андраде и так выигрывал бой. Очень похоже.

— Андраде действительно лучше Билли Джо Сондерса?

— Нет. Я бы так не сказал. Он жестче, но Сондерс хитрее и он не даст работать Андраде, если будет в хорошей форме. У меня со своей скоростью и реакцией не было проблем с Андраде. Были причины, почему у меня не получился бой. Пара пропущенных неприятных ударов ввела сумятицу в стратегию.

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Если Сондерс «наберет», как набрал Андраде, а он весил больше 80 кг, у него проблем не будет. Сондерс не даст себя жестко бить и будет быстро и легко отвечать. Нокаута не будет, но Сондерс, скорее всего, Андраде переиграет.

— Кстати, на вашем фоне Андраде выглядел просто гигантом. И как он раньше влезал в лимит первого среднего веса?

— Он был очень вежливым на пресс-конференции, потому что, видимо, много «гонял». Сил на всякий треп не было. Был худенький, добренький. Оставил впечатление классного парня. Но в ринг уже вышел здоровый лось. Хотя и его план тоже не до конца получился. Он был настроен идти вперед и ломать. У меня же не получилось даже на фоне его плана.

— Сколько бы вы себе раундов отдали?

— Не больше двух. Даже два бы не отдал. Я сам виноват.

— Девятый раунд за вами.

— Точно за мной. Две хорошие взрывные атаки. Андраде даже немного потерялся.

— У меня возникало ощущение схожести вашего боя и поединка Андрея Сироткина с Джоном Райдером. Андрей после боя сказал, что получил сильнейший удар в живот в шестом раунде. Он с трудом ушел на перерыв и также с трудом встал со стула даже спустя минуту.

— Я тоже пропустил, но в третьем. Поэтому дальше боксировал с трудом. Андраде этого не увидел, но в перерыве ему подсказали. И он стал много бить в живот. Не давал мне перевести дыхание. Хорошо сработал его угол. И мой прокол.

— Андраде после победы вызвал на бой Геннадия Головкина. Он грозился его уничтожить…

— Владислав, я к этому бою готовился 20 дней и он не смог уничтожить меня. Поэтому с такой «акулой» как Гена ему ловить нечего. Жесткий и крупный парень, но у него нет преимущества в скорости. И в мощи.

Сауль Альварес предложил Головкину смекалку, хорошую тактику и разносторонний бокс. Что может предложить Андраде? Передергивания джебами? У самого Головкина серьезный джеб. Задняя рука Андраде? Да, сильно бьет, но медленно. Он много промахивался в бою со мной. Так что это просто эмоциональное заявление.

Я знаю свое состояние. Нам за месяц сообщили. Мы быстро собрались и подготовились. Гена за месяц к Андраде не поедет. У него будет серьезный лагерь. Минимум два месяца подготовки. Гена его «съест».

— И последнее. Нью-Йорк, «Мэдисон Сквер Гарден». Какие ощущения от всего?

— Если бы судья не остановил бой, может, ощущения чуть-чуть были бы лучше. Но остановка была, и ощущения совсем смазались. И так, расстроился, что бой не получился, а еще и результат отвратительный. А так, Нью-Йорк, «Мэдисон Сквер Гарден» — все классно. Концовка подвела.