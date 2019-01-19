Чемпион мира-2013 из Казахстана бросил вызов «Канело» и другим обладателям титулов в весе Головкина

Сейчас поясами WBC и WBA (Super) владеет мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−2−1, 35 КО), титулом IBF — американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО), а чемпионом по версии WBO является еще один представитель США Деметриус Андраде (27−0, 17 КО).
«Привет, чемпионы. Не проигрываете, хорошо? Скоро я приду и заберу мои пояса у каждого. Сейчас вы видите меня в Instagram, но скоро я буду на ринге напротив вас. Я покажу вам стиль казахского клуба. Поверьте мне, это будет самый незабываемый бой в вашей жизни», — написал Алимханулы на казахском и английском языках.
25-летний Алимханулы в 2018 году окончательно перешел в профи и выиграл три боя в США после подписания контракта с компанией Top Rank, которой владеет легендарный промоутер Боб Арум. В любительском боксе казахстанец становился победителем чемпионата мира-2013 и участвовал в Олимпиаде-2016, где остановился в четвертьфинале.
Следующий поединок Алимханулы проведет 2 февраля против американца Стивена Мартинеса (18−4, 13 КО).
Восьмираундовый бой станет частью андеркарта вечера бокса во Фриско (штат Техас, США), в главном событии которого состоится реванш чемпиона WBO в полутяжелом весе колумбийца Элейдера Альвареса (24−0, 12 КО) и россиянина Сергея Ковалева (32−3−1, 28 КО).
В сентябре Алимханулы уже бросал вызов Альваресу, когда тот решением большинства судей победил Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и отобрал у него все титулы. Казахстанский проспект пообещал отомстить мексиканцу за поражение соотечественника.