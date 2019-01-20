Директор AIBA призвал МОК ускорить решение вопроса с отбором боксеров на ОИ

МОК в конце ноября сообщил, что заморозил планы по проведению соревнований по боксу на Играх в Токио, а также приостановил внедрение системы квалификационных соревнований после того, как начал расследование в отношении AIBA. Был создан специальный комитет, на который была возложена ответственность за проведение расследования, его руководителем стал глава Объединенного мира борьбы Ненад Лалович. Впоследствии президент МОК Томас Бах заверил, что комитет приложит все усилия, чтобы боксерский турнир на ближайшей Олимпиаде состоялся.

«Мы по-прежнему готовы сотрудничать с МОК и отвечать на все вопросы, которые их беспокоят. Мы серьезно относимся к сложившейся ситуации и стремимся к тому, чтобы справиться со всеми задачами, которые ставит перед нами МОК», — приводит Insidethegames слова Вирджетса.