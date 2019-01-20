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01:19 (мск), источник: Р-Спорт

Директор AIBA призвал МОК ускорить решение вопроса с отбором боксеров на ОИ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Исполнительный директор Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Том Вирджетс призвал Международный олимпийский комитет (МОК) ускорить принятие решения относительно отборочных соревнований Олимпиады-2020, отметив, что задержки вредят спортсменам, которые должны составлять план подготовки.

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МОК в конце ноября сообщил, что заморозил планы по проведению соревнований по боксу на Играх в Токио, а также приостановил внедрение системы квалификационных соревнований после того, как начал расследование в отношении AIBA. Был создан специальный комитет, на который была возложена ответственность за проведение расследования, его руководителем стал глава Объединенного мира борьбы Ненад Лалович. Впоследствии президент МОК Томас Бах заверил, что комитет приложит все усилия, чтобы боксерский турнир на ближайшей Олимпиаде состоялся.

«Мы по-прежнему готовы сотрудничать с МОК и отвечать на все вопросы, которые их беспокоят. Мы серьезно относимся к сложившейся ситуации и стремимся к тому, чтобы справиться со всеми задачами, которые ставит перед нами МОК», — приводит Insidethegames слова Вирджетса.

«Как мы говорили раньше главе комитета по расследованию, мы ожидаем, что все встречи и слушания будут публичными. Мы надеемся, что сможем двигаться вперед без дальнейших задержек. Сегодня наши боксеры страдают от задержек, так как неясно, как, когда и где они будут отбираться на Олимпийские игры в Токио. Неправильно так обращаться со спортсменами, их интересы должны быть в приоритете», — добавил он.

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