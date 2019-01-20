Пакьяо защитил титул чемпиона мира WBA, победив Бронера

Пакьяо впервые защитил пояс WBA, который завоевал в прошлом бою благодаря победе над аргентинцем Лукасом Матиссе техническим нокаутом в 7-м раунде. Теперь в активе 40-летнего филиппинца 61 победа (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

29-летний Бронер потерпел четвертое поражение при 33 победах (24 нокаутом) и одной ничьей. Американец становился чемпионом мира в трех весовых категориях. Бронер не сумел выиграть третий поединок подряд — в июле 2017 года он проиграл американцу Майки Гарсии по очкам, а в апреле прошлого года свел вничью поединок с еще одним представителем США Джесси Варгасом.