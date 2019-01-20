Засудившая Головкина Аделаида Берд впервые отработала PPV-вечер после скандала на бое с Альваресом

Напомним, Берд вызвала возмущение специалистов и фанатов после того, как в сентябре 2017-го в первом бою отдала Альваресу победу над Головкиным со счетом 118:110.

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Изначально судья была отстранена от работы на некоторое время, но не наказана. Она вернулась через месяц и была допущена к боям, в том числе к чемпионским поединкам.

Теперь, когда прошло более года после скандала, Берд отработала и на PPV-вечере. В Лас-Вегасе она судила несколько боев в андеркарте поединка Мэнни Пакьяо — Эдриен Бронер, который завершился победой филиппинца.