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12:16 (мск), источник: Vesti.kz

Засудившая Головкина Аделаида Берд впервые отработала PPV-вечер после скандала на бое с Альваресом

Судья Аделаида Берд после скандала с ее оценкой первого боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом впервые отработала на вечере бокса, показанном в США по системе платных трансляций (PPV), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Напомним, Берд вызвала возмущение специалистов и фанатов после того, как в сентябре 2017-го в первом бою отдала Альваресу победу над Головкиным со счетом 118:110.

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Изначально судья была отстранена от работы на некоторое время, но не наказана. Она вернулась через месяц и была допущена к боям, в том числе к чемпионским поединкам.

Теперь, когда прошло более года после скандала, Берд отработала и на PPV-вечере. В Лас-Вегасе она судила несколько боев в андеркарте поединка Мэнни Пакьяо — Эдриен Бронер, который завершился победой филиппинца.

«Удивительно узнать, что это было действительно первое назначение Аделаиды Берд на PPV-вечер со времен ее ужасного подсчета в бое “Канело” — GGG. “Она справилась хорошо”, — сказал глава комиссии штата Невада Боб Беннетт», — написал в «Твиттере» журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр.

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Засудившая Головкина Аделаида Берд впервые отработала PPV-вечер после скандала на бое с Альваресом
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