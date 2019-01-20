Засудившая Головкина Аделаида Берд впервые отработала PPV-вечер после скандала на бое с Альваресом

Напомним, Берд вызвала возмущение специалистов и фанатов после того, как в сентябре 2017-го в первом бою отдала Альваресу победу над Головкиным со счетом 118:110.
Изначально судья была отстранена от работы на некоторое время, но не наказана. Она вернулась через месяц и была допущена к боям, в том числе к чемпионским поединкам.
Теперь, когда прошло более года после скандала, Берд отработала и на PPV-вечере. В Лас-Вегасе она судила несколько боев в андеркарте поединка Мэнни Пакьяо — Эдриен Бронер, который завершился победой филиппинца.
«Удивительно узнать, что это было действительно первое назначение Аделаиды Берд на PPV-вечер со времен ее ужасного подсчета в бое “Канело” — GGG. “Она справилась хорошо”, — сказал глава комиссии штата Невада Боб Беннетт», — написал в «Твиттере» журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр.