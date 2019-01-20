40-летний Пакьяо не оставил ни шанса Бронеру в Вегасе. Кажется, реваншу с Мейвезером быть
Флойду остается только вернуться.
Флойду остается только вернуться.
17 декабря Мэнни Пакьяо стукнуло 40 лет. Но филиппинца не очень смущает биологический возраст, поэтому сегодня он проводил дебютную защиту пояса WBA, встретившись в
Чемпионом Пакьяо стал, нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе, который, говоря откровенно, производил тогда впечатление человека,
Он был вял, скован, неуклюж, то и дело опускался на колено, пропуская не слишком сильные попадания Пакьяо. Кстати, технический нокаут случился после того, как Матиссе в очередной раз присел на колено и отказался вставать, очевидно потрясенный коротким левым аперкотом Пакмэна, который пришелся
Что касается последнего выступления Бронера, то его сложно назвать ярким. Он свел его вничью, явно уступив соотечественнику Джесси Варгасу по количеству точных попаданий. Первые
Те, кто ожидал искрометного бокса в бою Пакьяо и Бронера, — либо большие оптимисты, либо слабо разбираются в боксе.
Говорят, сорокалетний сенатор и одна из ключевых фигур в политическом пространстве Филиппин активно лоббирует проведение реванша с Мэйвезером. Бронер, Успевший за последние годы
Пакьяо, отвечая перед поединком на вопрос о вероятности реванша с Флойдом, даже и не подумал тактично уйти от ответа.
«Нам определенно необходим повторный бой, чтобы люди получили ответ; если Флойд выйдет из отпуска, то мы сразимся с ним после этого боя. Но пока все мои мысли связаны с поединком против Бронера», — сказал Мэнни в интервью TMZ.
А ведь для него Бронера после поражения от Гарсии и сомнительной ничьей с Варгасом наступил тот самый момент, когда каждый бой превращается в самый важный в карьере. Часто бывает, что человек, захваченный личной драмой, невольно распространяет эту самую «захваченность» на весь мир, предполагая свои чувства — в окружающих и окружающем: нам свойственно мнить себя центрами.
Первые раунды запомнились однотипными и безуспешными наскоками Мэнни, в ходе которых он перемещался по прямой от центра к углам ринга, в своем стиле выбрасывая удары с обеих рук синхронно с переносом массы тела и шагом.
Изначально внимательный и сосредоточенный Эдриэн грамотно смещался с траектории атак, а также удачно выбирал момент для того, чтобы сковать Пакьяо в клинче. Таких попыток за первые
Бронер предпочитал работать на отходах, с широко расставленными и согнутыми в коленях ногами, норовил защищаться вращением плеча и наклонами корпуса, когда дело касалось центра ринга и ненадолго уходил в глухую защиту у канатов, после чего беспрепятственно отпрыгивал в сторону или
Реакция и рефлексы, в отличие от выносливости и скорости нанесения ударов, явно подводят постаревшего Пакьяо. Он сам это знает и чувствует и оттого не рискует прибегать к своим фирменным и наиболее эффективным комбинациям и трюкам (например, ныркам под бьющую руку с одновременным зашагиванием за переднюю ногу с целью атаковать дезориентированного оппонента с неожиданного ракурса), как
Оба боксера много мазали. Прорва ударов ушла на то, чтобы резать воздух во всех направлениях. Но в 7-м раунде произошло, кажется, неизбежное: Бронер утратил концентрацию и пропустил левый прямой в подбородок во время размена.
После этого
Последние раунды в
Итог: закономерная победа филиппинского сенатора по очкам.
Стоил ли этот бой хайпа, который был вокруг него развернут? Нужен ли
Алан Черноусов