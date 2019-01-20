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13:00 (мск), источник: Sport24

40-летний Пакьяо не оставил ни шанса Бронеру в Вегасе. Кажется, реваншу с Мейвезером быть

Флойду остается только вернуться.

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17 декабря Мэнни Пакьяо стукнуло 40 лет. Но филиппинца не очень смущает биологический возраст, поэтому сегодня он проводил дебютную защиту пояса WBA, встретившись в Лас-Вегасе с 29-летним Эдриеном Бронером.

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Чемпионом Пакьяо стал, нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе, который, говоря откровенно, производил тогда впечатление человека, чем-то сильно отравившегося накануне и сражающегося больше с собственным физическим недомоганием, чем с противником.

Он был вял, скован, неуклюж, то и дело опускался на колено, пропуская не слишком сильные попадания Пакьяо. Кстати, технический нокаут случился после того, как Матиссе в очередной раз присел на колено и отказался вставать, очевидно потрясенный коротким левым аперкотом Пакмэна, который пришелся куда-то в район кадыка. Это была первая победа нокаутом Пакьяо за последние шесть лет.

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Что касается последнего выступления Бронера, то его сложно назвать ярким. Он свел его вничью, явно уступив соотечественнику Джесси Варгасу по количеству точных попаданий. Первые пять-шесть раундов Бронер просто стоял в центре ринга и методично пропускал удары, даже не пытаясь уворачиваться, уклоняться или двигаться на ногах. Благо, Джесси Варгас — боец, начисто лишенный ударной мощи, и все его многочисленные попадания в первой половине боя не причинили Бронеру, в сущности, ни малейшего ущерба, тогда как лицо самого Джесси уже после парочки пропущенных ударов переливалось багряным, бордовым и прочими оттенками красного цвета.

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Те, кто ожидал искрометного бокса в бою Пакьяо и Бронера, — либо большие оптимисты, либо слабо разбираются в боксе.

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Говорят, сорокалетний сенатор и одна из ключевых фигур в политическом пространстве Филиппин активно лоббирует проведение реванша с Мэйвезером. Бронер, Успевший за последние годы как-то незаметно и буднично расстаться с почетным (читай — обременительным) титулом наследника Мэйвезера, возмущен.

Пакьяо, отвечая перед поединком на вопрос о вероятности реванша с Флойдом, даже и не подумал тактично уйти от ответа.

«Нам определенно необходим повторный бой, чтобы люди получили ответ; если Флойд выйдет из отпуска, то мы сразимся с ним после этого боя. Но пока все мои мысли связаны с поединком против Бронера», — сказал Мэнни в интервью TMZ.

А ведь для него Бронера после поражения от Гарсии и сомнительной ничьей с Варгасом наступил тот самый момент, когда каждый бой превращается в самый важный в карьере. Часто бывает, что человек, захваченный личной драмой, невольно распространяет эту самую «захваченность» на весь мир, предполагая свои чувства — в окружающих и окружающем: нам свойственно мнить себя центрами.

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Первые раунды запомнились однотипными и безуспешными наскоками Мэнни, в ходе которых он перемещался по прямой от центра к углам ринга, в своем стиле выбрасывая удары с обеих рук синхронно с переносом массы тела и шагом.

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Изначально внимательный и сосредоточенный Эдриэн грамотно смещался с траектории атак, а также удачно выбирал момент для того, чтобы сковать Пакьяо в клинче. Таких попыток за первые пять-шесть раундов набралось с десяток.

Бронер предпочитал работать на отходах, с широко расставленными и согнутыми в коленях ногами, норовил защищаться вращением плеча и наклонами корпуса, когда дело касалось центра ринга и ненадолго уходил в глухую защиту у канатов, после чего беспрепятственно отпрыгивал в сторону или как-то по-иному уходил с линии огня. А еще он сгибался в талии и несколько раз довольно эффектно нырял.

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Реакция и рефлексы, в отличие от выносливости и скорости нанесения ударов, явно подводят постаревшего Пакьяо. Он сам это знает и чувствует и оттого не рискует прибегать к своим фирменным и наиболее эффективным комбинациям и трюкам (например, ныркам под бьющую руку с одновременным зашагиванием за переднюю ногу с целью атаковать дезориентированного оппонента с неожиданного ракурса), как раз-таки требующим неординарной реакции для безболезненного выхода в безопасную позицию. Никаких невидимых оверхендов и безумных контр-кроссов: только джеб, левый прямой, хук и время от времени короткий аперкот.

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Оба боксера много мазали. Прорва ударов ушла на то, чтобы резать воздух во всех направлениях. Но в 7-м раунде произошло, кажется, неизбежное: Бронер утратил концентрацию и пропустил левый прямой в подбородок во время размена.

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После этого как-то скис, поник и еще пару раз, в 9-м раунде, остановившись у канатов, испытывал на себе действие коронного урагана Пакьяо.

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Последние раунды в чем-то были похожи на первые. Только вот Бронер начал совсем уж нарочито убегать от сражения, чем вызвал недовольство публики. А в самом конце заключительного раунда состоялась совсем уж комичная и мультяшная погоня Пакьяо за неуловимым американцем.

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Итог: закономерная победа филиппинского сенатора по очкам.

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Стоил ли этот бой хайпа, который был вокруг него развернут? Нужен ли кому-то реванш Флойда с Мэнни? Наверное, нет. Хотя, есть мнение, что в 2019-м Пакьяю и Мейвезер вновь выйдут на один ринг.

Алан Черноусов

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