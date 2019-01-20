Кашинский и Абдуллаев проведут свои бои 22 февраля в Екатеринбурге

В активе 32-летнего Кашинского 17 побед на профессиональном ринге, а экс-чемпион IBO в первом тяжелом весе Остхейзен одержал 28 побед при двух неудачах и двух ничьих.

Обладатель пояса WBC Silver в легком весе 24-летний Абдуллаев праздновал победы во всех своих десяти боях. В активе 35-летнего Мартинеса 33 победы, восемь поражений и две ничьи.

Ранее стало известно, что 22 февраля в Екатеринбурге свой четвертый бой на профессиональном ринге проведет олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко, который теперь будет выступать в первом тяжелом весе. Также в этот день на ринг выйдет выступающий в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов, который проведет бой с американцем Вальтером Кастильо.