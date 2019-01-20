Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне0
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис2
Жирона2
Футбол. Зарубежный
16:30
Хаддерсфилд
Манчестер Сити
Биатлон. Биатлон
16:40
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (Ж)
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Сампдория
Биатлон. Биатлон
14:15
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (М)
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
Герта
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
Нант
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:00
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Эмполи
Хоккей. НХЛ
20:30
Чикаго Блэкхокс
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Леганес
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Йорк Айлендерс
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лион
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс7
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз2
Калгари Флэймз5
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота Уайлд2
Коламбус Блю Джэкетс1
Хоккей. НХЛ
21.01
Торонто Мэйпл Ливз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз2
Флорида Пантерз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз3
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз4
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз2
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс2
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Сан-Хосе Шаркс3
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
14:17 (мск), источник: Р-Спорт

Кашинский и Абдуллаев проведут свои бои 22 февраля в Екатеринбурге

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Юрий Кашинский 22 февраля в Екатеринбурге проведет бой с Томасом Остхейзеном из ЮАР, а главным событием шоу станет поединок россиянина Заура Абдуллаева с колумбийцем Умберто Мартинесом, сообщили РИА Новости в пресс-службе RCC Boxing Promotion.

Наверх

В активе 32-летнего Кашинского 17 побед на профессиональном ринге, а экс-чемпион IBO в первом тяжелом весе Остхейзен одержал 28 побед при двух неудачах и двух ничьих.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Обладатель пояса WBC Silver в легком весе 24-летний Абдуллаев праздновал победы во всех своих десяти боях. В активе 35-летнего Мартинеса 33 победы, восемь поражений и две ничьи.

Ранее стало известно, что 22 февраля в Екатеринбурге свой четвертый бой на профессиональном ринге проведет олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко, который теперь будет выступать в первом тяжелом весе. Также в этот день на ринг выйдет выступающий в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов, который проведет бой с американцем Вальтером Кастильо.

 Медведева рассказала, в какой стране планирует жить
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Встречай, Питер. Шарапова покидает Австралию
40-летний Пакьяо не оставил ни шанса Бронеру в Вегасе (видео)
Фуркад упал и остался без медали. Но он гораздо лучше Логинова
Конор Макгрегор согласился на новый поединок
Федерер проиграл в четвертом круге Australian Open
Российская биатлонистка победила в пасьюте на этапе Кубка IBU
Уничтожить за 32 секунды: Сехудо молниеносно разделал Диллашоу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь