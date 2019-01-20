Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне0
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис2
Жирона2
Футбол. Зарубежный
16:30
Хаддерсфилд
Манчестер Сити
Биатлон. Биатлон
16:40
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (Ж)
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Сампдория
Биатлон. Биатлон
14:15
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (М)
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
Герта
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
Нант
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:00
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Эмполи
Хоккей. НХЛ
20:30
Чикаго Блэкхокс
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Леганес
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Йорк Айлендерс
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лион
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс7
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз2
Калгари Флэймз5
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота Уайлд2
Коламбус Блю Джэкетс1
Хоккей. НХЛ
21.01
Торонто Мэйпл Ливз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз2
Флорида Пантерз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз3
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз4
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз2
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс2
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Сан-Хосе Шаркс3
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
14:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Стареет каждую минуту, ему не победить». Головкину вынесли неутешительный приговор на третий бой с «Канело»

Известный американский тренер и аналитик, будущий член Международного зала славы бокса в Канастоте (США), Тедди Атлас в интервью FightHub TV поделился мнением о противостоянии между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Соперники дважды встречались на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В сентябре 2017 года их первый поединок завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Атлас выразил несогласие с судейским вердиктом реванша, а также сделал прогноз на их возможный третий поединок.

«Я уже говорил об этом ранее. Я не буду закрывать глаза на это сейчас, потому что время прошло и людям удобно, что “Канело” победил и прочее. Я считаю, что (в реванше) решение судей было плохим. На мой взгляд, победил Головкин. Следует отдать должное “Канело”, он работал по корпусу, был агрессивным долгое время, но не всегда был эффективен. С каких пор люди перестали считать джебы? Я рад, что “Канело” работал по корпусу, но вы забываете джебы. Головкин доносил джебы и использовал их, чтобы контролировать дистанцию. Эту дурацкая вещь под названием “контроль ринга”. Я не знаю, что они этим подразумевают. К сожалению, и судьи не знают что это такое. Но если такое понятие существует, то Головкин показал это — использовал джеб, держал его (Альвареса) на дистанции, заставлял его работать и платить цены, чтобы сблизиться. Все равно я думаю, что Головкин выиграл. Это был отличный бой. Если они сразятся в третий раз, то победит “Канело”. Головкин стареет каждую минуту. Мы с вами говорим, а он еще немного постарел (смеется)», — сказал Атлас.

Новичок участника Лиги Европы объяснил свой уход из "Астаны"
Встречай, Питер. Шарапова покидает Австралию
40-летний Пакьяо не оставил ни шанса Бронеру в Вегасе (видео)
Фуркад упал и остался без медали. Но он гораздо лучше Логинова
Конор Макгрегор согласился на новый поединок
Федерер проиграл в четвертом круге Australian Open
Российская биатлонистка победила в пасьюте на этапе Кубка IBU
Уничтожить за 32 секунды: Сехудо молниеносно разделал Диллашоу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь