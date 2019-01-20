«Стареет каждую минуту, ему не победить». Головкину вынесли неутешительный приговор на третий бой с «Канело»

«Я уже говорил об этом ранее. Я не буду закрывать глаза на это сейчас, потому что время прошло и людям удобно, что “Канело” победил и прочее. Я считаю, что (в реванше) решение судей было плохим. На мой взгляд, победил Головкин. Следует отдать должное “Канело”, он работал по корпусу, был агрессивным долгое время, но не всегда был эффективен. С каких пор люди перестали считать джебы? Я рад, что “Канело” работал по корпусу, но вы забываете джебы. Головкин доносил джебы и использовал их, чтобы контролировать дистанцию. Эту дурацкая вещь под названием “контроль ринга”. Я не знаю, что они этим подразумевают. К сожалению, и судьи не знают что это такое. Но если такое понятие существует, то Головкин показал это — использовал джеб, держал его (Альвареса) на дистанции, заставлял его работать и платить цены, чтобы сблизиться. Все равно я думаю, что Головкин выиграл. Это был отличный бой. Если они сразятся в третий раз, то победит “Канело”. Головкин стареет каждую минуту. Мы с вами говорим, а он еще немного постарел (смеется)», — сказал Атлас.