Кургин не исключил проведения реванша между Пакьяо и Мэйуэзером

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Пакьяо единогласным решением судей победил американца Эдриена Бронера. После поединка филиппинец заявил, что готов провести реванш с Мэйуэзером, если тот возобновит карьеру.

«Поединок Пакьяо — Бронер получился довольно интересным, — сказал Кургин. — В 40 лет и с большим количеством тяжелых битв за плечами филиппинец показал, что он все еще является одним из лучших боксеров мира. Конечно, сейчас главный вопрос в том, действительно ли состоится второй поединок Мэйуэзера и Пакьяо. Все видели, что Флойд был в зале, он даже заходил в раздевалку к Мэнни».

«Это не дает никаких гарантий, но мы знаем, что Мэйуэзер никогда не делает что-либо просто так, у него всегда есть план действий. Одно могу сказать точно — корпорация CBS и канал Showtime очень сильно заинтересованы в этом поединке и усилия по его организации уже прикладываются. Уверен, что еще одна встреча двух легенд спорта на ринге будет очень интересна зрителям во всем мире», — добавил Кургин.

Первый бой между Пакьяо и Мэйуэзером состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе, СМИ анонсировали его как «Бой века». Американец победил единогласным решением судей и стал обладателем поясов по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). За бой Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн, Пакьяо получил около $120 млн.