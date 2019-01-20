Кургин не исключил проведения реванша между Пакьяо и Мэйуэзером
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/.
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/.
В воскресенье Пакьяо единогласным решением судей победил американца Эдриена Бронера. После поединка филиппинец заявил, что готов провести реванш с Мэйуэзером, если тот возобновит карьеру.
«Поединок Пакьяо — Бронер получился довольно интересным, — сказал Кургин. — В 40 лет и с большим количеством тяжелых битв за плечами филиппинец показал, что он все еще является одним из лучших боксеров мира. Конечно, сейчас главный вопрос в том, действительно ли состоится второй поединок Мэйуэзера и Пакьяо. Все видели, что Флойд был в зале, он даже заходил в раздевалку к Мэнни».
«Это не дает никаких гарантий, но мы знаем, что Мэйуэзер никогда не делает
Первый бой между Пакьяо и Мэйуэзером состоялся 2 мая 2015 года в
Пакьяо 40 лет, на его счету 61 победа (39 нокаутом), семь поражений. В активе 41-летнего Мэйуэзера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках.