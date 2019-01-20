Назван лучший средневес после «Канело». И это не Головкин

Их бой состоится 4 мая, соперником осталось еще выбрать место его проведения.
На кону в поединке будут стоять пояса обоих боксеров.
«Джейкобс может боксировать в левше — и это добавляет интриги. Джейкобс — лучший средневес после “Канело”. В этом нет сомнений. Он поддерживает высокий темп, у него есть воля и жажда победы. Это очень серьезный бой. Меня действительно беспокоит этот бой. Но в этом весь “Канело”. Я уже много раз говорил: Альварес — лучший боксер на планете потому, что он всегда дерется с лучшими. У Сауля не будет проблем с возвращением к лимиту среднего веса. Он перешел во второй средний, чтобы стать чемпионом в трех дивизионах — для него это имело большое значение. Мы всегда говорили, что Филдинг — далеко не лучший боксер на планете. Мы так и позиционировали этот бой. Но теперь Канело может вернуться в средний вес и сражаться с лучшими», — цитирует Де Ла Хойю BoxngScene.com.
Добавим, что и Джейкобс, и «Канело» имеют опыт встречи с экс-чемпионом мира казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).
В сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе мексиканец и казахстанец свели вничью первый бой, а спустя 12 месяцев на том же месте Альварес победил решением большинства судей и отобрал у GGG все титулы, нанеся ему первое поражение в карьере.
В марте 2017 года Головкин на Madison Square Garden единогласным решением победил Джейкобса. Тогда американец стал первым боксером, кто выдержал против GGG все 12 раундов. В октябре прошлого года Джейкобс победил украинца Сергея Деревянченко (12−1, 10 КО) и завоевал вакантный титул IBF, который летом организация отобрала у Головкина.