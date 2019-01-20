Назван лучший средневес после «Канело». И это не Головкин

«Джейкобс может боксировать в левше — и это добавляет интриги. Джейкобс — лучший средневес после “Канело”. В этом нет сомнений. Он поддерживает высокий темп, у него есть воля и жажда победы. Это очень серьезный бой. Меня действительно беспокоит этот бой. Но в этом весь “Канело”. Я уже много раз говорил: Альварес — лучший боксер на планете потому, что он всегда дерется с лучшими. У Сауля не будет проблем с возвращением к лимиту среднего веса. Он перешел во второй средний, чтобы стать чемпионом в трех дивизионах — для него это имело большое значение. Мы всегда говорили, что Филдинг — далеко не лучший боксер на планете. Мы так и позиционировали этот бой. Но теперь Канело может вернуться в средний вес и сражаться с лучшими», — цитирует Де Ла Хойю BoxngScene.com.