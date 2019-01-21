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09:21 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер запретил Давиду Лемье выступать в весе Геннадия Головкина

Тренер экс-чемпиона мира Давида Лемье (40−4, 34 КО) Марк Рэмси в интервью Journal de Montreal поставил ультиматум канадскому боксеру из-за его проблем с весогонкой.

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14 декабря за сутки до боя с багамцем Туреано Джонсоном (20−2, 14 КО) в Нью-Йорке Лемье попал в больницу из-за обезвоживания и высокого давления. Канадец пытался уложиться в лимит среднего веса, но в день взвешивания почувствовал себя плохо.

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С Рэмси Лемье работает с 2011 года. Под его руководством канадец становился чемпионом мира по версии IBF. С проблемами в весогонке Лемье сталкивается довольно часто, из-за этого Рэмси вынужден поставить ему ультиматум — либо боксер поднимается во второй средний дивизион, либо ищет нового тренера.

«Мы серьезно обсудили с Давидом случившееся в Нью-Йорке. Мы решили сделать перерыв, а потом надо исправлять ситуацию. Скоро мы еще раз увидимся, потому что подойдет время для тренировочного лагеря. Пока же надо дождаться даты боя и имя следующего соперника. Мы с ним оценим некоторые вещи, в том числе и отношение к предложенным изменениям в карьере. Мое решение: либо он выступает во втором среднем весе (168 фунтах), либо я прекращаю сотрудничество с ним. Все просто. Врачи говорят, что Давид максимально может “сушиться” до 160 фунтов, но это очередные риски — может случиться всякое. Мы наняли четырех специалистов, но и это не помогло», — сказал Рэмси.

Отметим, что для Лемье бой против Джонсона должен был стать вторым на Madison Square Garden в Нью-Йорке. На этой легендарной арене он дебютировал в октябре 2015 года, когда техническим нокаутом в восьмом раунде проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), который защитил титулы WBA (Super), WBC (Interim) и IBO и отобрал у канадца пояс IBF.

Ранее промоутер Лемье Камиль Эстефан заявил, что канадцу лучше выступать во втором среднем весе.

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