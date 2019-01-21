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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Давид Лемье сделал заявление о своем будущем и запрете выступать в весе Геннадия Головкина

Экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF канадец Давид Лемье (40−4, 34 КО) в интервью Journal de Montreal прокомментировал проблемы с «сушкой» к боям.

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14 декабря за сутки до поединка с багамцем Туреано Джонсоном (20−2, 14 КО) в Нью-Йорке Лемье попал в больницу из-за обезвоживания и высокого давления. Канадец пытался уложиться в лимит среднего веса, но в день взвешивания почувствовал себя плохо.

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Тренер Марк Рэмси, работающий с Лемье с 2011 года, поставил своему боксеру ультиматум — либо он поднимается во второй средний дивизион, либо ищет нового наставника. Канадец считает, что он с переходом в новый вес лишится габаритов.

«Это деликатный вопрос, который требует тщательного обсуждения со всей моей командой. Я подумываю о бое в 168 фунтах, но не думаю, что мое тело создано для этой категории. Я слишком маленький для второго среднего веса. Мы совместно примем лучшее решение для моей карьеры», — сказал Лемье.

Он объяснил, почему вместо поединка с Джонсоном оказался в больнице.

«Конечно, срыв боя — это моя вина. Но я следовал плану, который мне составили специалисты, однако он не сработал. Когда прилетел в Нью-Йорк, волновался, что не успею уложиться, потому что никогда я не пил так много воды за несколько дней до взвешивания. Этот метод не сработал. Проблемы с моим весом — это не вопрос медицинских показателей».

Ожидалось, что Лемье в случае победы над Джонсоном получит бой с чемпионом мира по версиям WBC и WBA (Super) Саулем «Канело» Альваресом (51−2−1, 35 КО). Интересы мексиканца представляет компания Golden Boy, которая на сопромоутерских условиях ведет и дела канадца.

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В итоге Альварес 4 мая встретится с обладателем титула IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО). Место проведения боя будет названо позднее.

«Эта новость огорчила меня, но я не переживаю. Я разочарован, но это часть бокса. Уверен, что еще проведу бой с “Канело” и смогу победить его», — сказал Лемье.

Также издание попросило дать комментарий основного промоутера Лемье Камиля Эстефана. Он согласился с Рэмси и считает, что в 2019 году канадцу надо делать новый шаг в карьере.

Отметим, что для Лемье бой против Джонсона должен был стать вторым на Madison Square Garden в Нью-Йорке. На этой легендарной арене он дебютировал в октябре 2015 года, когда техническим нокаутом в восьмом раунде проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), который защитил титулы WBA (Super), WBC (Interim) и IBO и отобрал у канадца пояс IBF.

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