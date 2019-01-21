Давид Лемье сделал заявление о своем будущем и запрете выступать в весе Геннадия Головкина

14 декабря за сутки до поединка с багамцем Туреано Джонсоном (20−2, 14 КО) в
Тренер Марк Рэмси, работающий с Лемье с 2011 года, поставил своему боксеру ультиматум — либо он поднимается во второй средний дивизион, либо ищет нового наставника. Канадец считает, что он с переходом в новый вес лишится габаритов.
«Это деликатный вопрос, который требует тщательного обсуждения со всей моей командой. Я подумываю о бое в 168 фунтах, но не думаю, что мое тело создано для этой категории. Я слишком маленький для второго среднего веса. Мы совместно примем лучшее решение для моей карьеры», — сказал Лемье.
Он объяснил, почему вместо поединка с Джонсоном оказался в больнице.
«Конечно, срыв боя — это моя вина. Но я следовал плану, который мне составили специалисты, однако он не сработал. Когда прилетел в
Ожидалось, что Лемье в случае победы над Джонсоном получит бой с чемпионом мира по версиям WBC и WBA (Super) Саулем «Канело» Альваресом (51−2−1, 35 КО). Интересы мексиканца представляет компания Golden Boy, которая на сопромоутерских условиях ведет и дела канадца.
В итоге Альварес 4 мая встретится с обладателем титула IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО). Место проведения боя будет названо позднее.
«Эта новость огорчила меня, но я не переживаю. Я разочарован, но это часть бокса. Уверен, что еще проведу бой с “Канело” и смогу победить его», — сказал Лемье.
Также издание попросило дать комментарий основного промоутера Лемье Камиля Эстефана. Он согласился с Рэмси и считает, что в 2019 году канадцу надо делать новый шаг в карьере.
Отметим, что для Лемье бой против Джонсона должен был стать вторым на Madison Square Garden в