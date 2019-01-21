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09:33 (мск), источник: Vesti.kz

Президент WBO назвал следующего соперника для чемпиона мира в весе Головкина

Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде (27−0, 17 КО) в следующем бою встретится с британцем Билли Джо Сондерсом (27−0, 13 КО). Об этом в интервью BoxingScene заявил президент организации Франциско Валькарсель.

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В минувшие выходные Андраде техническим нокаутом в 12-м раунде победил претендента из России Артура Акавова (19−3, 8 КО). Для американца это была первая защита титула WBO, а его соперник возмутился скандальной остановкой и предъявил претензии рефери в ринге.

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После победы Андраде «пообещал уничтожить» казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), который за карьеру выигрывал титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но долгие годы не мог получить поединок за пояс WBO.

«На прошлой неделе в комитет WBO поступила просьба рассмотреть вопрос о включении Сондерса в январский рейтинг. На следующей неделе комитет рассмотрит запрос Сондерса. Он будет назван обязательным претендентом для Андраде, но комитет хочет быть уверен, что Сондерс выполнил все условия резолюции по его шестимесячной дисквалификации», — сказал Валькарсель.

Напомним, титул WBO Андраде завоевал 20 октября после победы решением над намибийцем Уолтером Каутондоквой (17−1, 16 КО). Изначально же американец планировал драться с тогдашним чемпионом Сондерсом, но в сентябре британец угодил в допинговый скандал, не смог получить лицензию боксера в штате Миннесота и освободил пояс.

В ноябре WBO дисквалифицировала Сондерса на шесть месяцев, но не уточнила, с какой даты начинается отстранение. Обычно отсчет идет от даты первого проваленного допинг-теста. В рейтинг WBO экс-чемпион может вернуться через три месяца после завершения дисквалификации.

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22 декабря Сондерс вернулся на ринг, поднявшись в полутяжелый вес. В рамках вечера бокса в британском Манчестере он в четвертом раунде нокаутировал 41-летнего ганца Чарлеса Адаму (32−14, 25 КО).

Вернуться на ринг в декабре Сондерс смог из-за того, что в Великобритании употребление оксоксилофрина во внесоревновательный период не считается нарушением антидопинговых правил.

Чемпионом WBO Сондерс стал в декабре 2015 года. Несколько раз он вел переговоры о бое за статус абсолютного чемпиона мира с Головкиным, но боксеры в итоге так и не встретились в ринге.

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