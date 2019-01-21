Экс-чемпион мира объяснил поражение нокаутом от обидчика казахстанца из GGG Promotions

«Да, ему удалось удивить меня своей плюхой. Все решил один пропущенный удар справа, но то был очень мощный удар. Конечно же, есть огромная разница в том, чтобы драться в легком весе и в первом полусреднем. Кано, конечно же, намного больше меня. И у него очень хороший удар. Что дальше? Пока не знаю, надо хорошенько все обмозговать, посоветоваться с командой, прикинуть, смогу я ли делать лимит легкого веса или все же лучше продолжить карьеру в первом полусреднем. Но прежде всего нужно думать о здоровье. Поэтому никаких поспешных решений. Я сделаю паузу и прикину все варианты», — сказал Линарес.