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09:47 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира объяснил поражение нокаутом от обидчика казахстанца из GGG Promotions

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (45−5, 28 КО) прокомментировал свое сенсационное поражение от мексиканца Пабло Сезара Кано (32−7−1, 22 КО), сообщает Xsport.ua.

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Их поединок прошел в Нью-Йорке и завершился победой Кано в первом раунде — мексиканец трижды отправил соперника в нокдаун.

Эта победа помогла 29-летнему Кано защитить второстепенный титул WBC International Silver, а 33-летний Линарес проиграл первый бой в новом вее, в котором дебютировал в сентябре с победы нокаутом в третьем раунде над Абнером Котто (23−4, 12 КО) из Пуэрто-Рико.

По словам Линареса, причиной поражения от Кано стал удар справа, который оказался мощнее, чем он ожидал.

«Да, ему удалось удивить меня своей плюхой. Все решил один пропущенный удар справа, но то был очень мощный удар. Конечно же, есть огромная разница в том, чтобы драться в легком весе и в первом полусреднем. Кано, конечно же, намного больше меня. И у него очень хороший удар. Что дальше? Пока не знаю, надо хорошенько все обмозговать, посоветоваться с командой, прикинуть, смогу я ли делать лимит легкого веса или все же лучше продолжить карьеру в первом полусреднем. Но прежде всего нужно думать о здоровье. Поэтому никаких поспешных решений. Я сделаю паузу и прикину все варианты», — сказал Линарес.

Отметим, что свой титул Кано завоевал 9 сентября, когда нанес первое поражение казахстанцу Руслану Мадиеву (12−1, 5 КО). Бой в Лас-Вегасе за пояс WBC International Silver был остановлен в пятом раунде после столкновения головами, и на карточках судей к тому моменту лидировал мексиканец.

После победы Кано обещал дать реванш Мадиеву, чьи интересы представляет GGG Promotions, принадлежащая казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО).

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