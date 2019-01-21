Американские журналисты признали менеджера казахстанских боксеров лучшим в 2018 году
Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), назвала победителей традиционного голосования, сообщает Xsport.ua.
Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), назвала победителей традиционного голосования, сообщает Xsport.ua.
Лучшим боксером мира по итогам 2018 года признан абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16−0, 12 КО). Конкурентами украинца за награду были его соотечественник Василий Ломаченко (12−1, 9 КО) и три непобежденных чемпиона мира из США — Теренс Кроуфорд (34−0, 25 КО), Майки Гарсия (38−0, 30 КО) и Морис Хукер (25−0−3, 17 КО).
Лучшим тренером 2018 года во второй раз подряд признан Анатолий Ломаченко, который помог сыну объединить пояса WBO и WBA в легком весе. Также по ходу 2018 года ним сотрудничали Усик и украинский чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16−0, 13 КО).
Менеджером года признан американский литовец Эгис Климас, который также выигрывает награду во второй раз подряд. Он представляет интересы Ломаченко, Усика, Гвоздика, а также казахстанцев Жанибека Алимханулы (4−0, 1 КО), Мадияра Ашкеева (10−0, 6 КО), Каната Ислама (25−0, 20 КО), Мейирима Нурсултанова (9−0, 7 КО), Сагадата Рахманкулова (3−1, 1 КО) и Асхата Уалиханова (4−1, 2 КО).