Американские журналисты признали менеджера казахстанских боксеров лучшим в 2018 году

Источник: Vesti.kz

Лучшим боксером мира по итогам 2018 года признан абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16−0, 12 КО). Конкурентами украинца за награду были его соотечественник Василий Ломаченко (12−1, 9 КО) и три непобежденных чемпиона мира из США — Теренс Кроуфорд (34−0, 25 КО), Майки Гарсия (38−0, 30 КО) и Морис Хукер (25−0−3, 17 КО).

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Лучшим тренером 2018 года во второй раз подряд признан Анатолий Ломаченко, который помог сыну объединить пояса WBO и WBA в легком весе. Также по ходу 2018 года ним сотрудничали Усик и украинский чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16−0, 13 КО).