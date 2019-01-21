Менеджер казахстанских боксеров признан лучшим в 2018 году
Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) назвала лауреатов ежегодного голосования, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Xsport.ua.
Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) назвала лауреатов ежегодного голосования, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Xsport.ua.
Лучшим боксером 2018 года стал украинец Александр Усик, опередивший своего соотечественника Василия Ломаченко (12−1, 9 КО), а также американцев Теренса Кроуфорда (34−0, 25 КО), Майки Гарсию (38−0, 30 КО) и Мориса Хукера (25−0−3, 17 КО).
Тренером года назван еще один представитель Украины Анатолий Ломаченко, который вместе со своим сыном Василием выиграл два поединка в году и объединил пояса WBO и WBA в легком весе. Кроме этого
Наконец, лучшим менеджером второй год подряд признан американец литовского происхождения Эгис Климас. Среди его подопечных — казахстанцы Жанибек Алимханулы (4−0, 1 КО), Мадияр Ашкеев (10−0, 6 КО), Канат Ислам (25−0, 20 КО), Мейирим Нурсултанов (9−0, 7 КО), Сагадат Рахманкулов (3−1, 1 КО) и Асхат Уалиханов (4−1, 2 КО).