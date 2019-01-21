Менеджер казахстанских боксеров признан лучшим в 2018 году

Лучшим боксером 2018 года стал украинец Александр Усик, опередивший своего соотечественника Василия Ломаченко (12−1, 9 КО), а также американцев Теренса Кроуфорда (34−0, 25 КО), Майки Гарсию (38−0, 30 КО) и Мориса Хукера (25−0−3, 17 КО).

Тренером года назван еще один представитель Украины Анатолий Ломаченко, который вместе со своим сыном Василием выиграл два поединка в году и объединил пояса WBO и WBA в легком весе. Кроме этого Ломаченко-младший помогал с подготовкой к боям Усику и новоиспеченному чемпиону WBC в полутяжелом весе Александру Гвоздику (16−0, 13 КО).