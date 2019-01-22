У Пакьяо ограбили дом во время боя с Бронером

В Лос-Анджелесе был ограблен дом «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо (61−7−2, 39 КО), сообщает XSport.ua со ссылкой на TMZ Sports.
Это случилось во время боя Пакьяо с американцем Эдриеном Бронером (33−4−1, 24 КО). Поединок прошел 19 января в Лас-Вегасе и завершился победой филиппинца единогласным решением судей.
Пока неизвестно, был ли кто-то дома во время ограбления. Также полиция не сообщила информацию об украденном имуществе и задержании подозреваемых.