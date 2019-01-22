Джейкобс назвал свою ошибку в бою с Головкиным и пригрозил «Канело»

Их поединок состоится 4 мая, а на его кону будут стоять пояса обоих соперников. Город и арена для боя будут объявлены позднее.

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В марте 2017 года Джейкобс проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), который тогда защищал титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Затем Головкин дважды встречался с Альваресом: в первом поединке в сентябре 2017 года случилась ничья, а спустя 12 месяцев мексиканец выиграл решением большинства судей, лишив GGG всех титулов и нанесу ему первое поражение в карьере.

По словам Джейкобса, в бою с Альваресом он не намерен повторять ошибку из поединка с Головкиным. Американец заявил, что два поединка мексиканца с GGG не помогут его в подготовке.

— Вы показывали хорошие выступления, но «Канело» — это элитный боец, возможно у него класс намного выше, чем у бойцов, с которыми вы встречались. Вам нужно будет активизироваться и показать лучшее выступление. Вы чувствуете некоторые вещи, которые нужно добавить в ваш арсенал, чтобы побить «Канело»?

— Я думаю, что настоящие чемпионы приспосабливаются, — говорит Джейкобс. — Мы не знаем, что покажет «Канело» против меня в бою. Я боец, с которым он никогда не встречался. Я привнесу в ринг другой арсенал, не такой, как парни, с которыми он дрался в прошлом. Да, мне нужно достаточно активизироваться, но и ему следует также это сделать. Нам обоим необходимо приспособиться. Это и делает наш поединок отличным. Оба парня будут пытаться раскусить друг друга.

Я не отдам судьбу в руки судей, как я сделал с Головкиным. Я не скажу, что я буду пытаться нокаутировать его, но я хочу добыть безоговорочную победу, чтобы ни у кого не было вопросов.

— У вас был близкий бой с Головкиным, который провел два близких поединка с «Канело». Поединки «Канело» с Головкиным помогли вам понять, как подойти к вашему бою с ним?

— Нет, потому что каждый бой разный. Очевидно, что мы изучаем парней, мы тренируемся под них. Вот подошел мой тренер Андре Розье — один из самых лучших тренеров нашего поколения. Когда наступит дата боя, нам нужно быть готовыми на 100 процентов, нам нужно удостовериться, что мы в лучшей возможной форме. «Канело» никогда не встречался с парнями, у которых есть атрибуты, которыми владею я. Я с нетерпением жду возможности показать все это в вечер боя. Мне просто нужно быть лучшей версией себя. У меня есть все инструменты для этого.

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— Мы недавно видели «Канело» во втором среднем весе и мы знаем, что он набирает много веса после взвешивания. Размер будет проблемой в этом бою?

— Мне всего лишь нужно быть в лучшей возможной форме. Я не думаю, что мой набор веса поможет мне справится с силой или скоростью или чем-либо еще, что «Канело» привнесет в ринг. Я не думаю, что это обязательно, я думаю, что мне нужно тренироваться экстремально тяжело, умно, отдать всего себя и приспособится, когда это потребуется.