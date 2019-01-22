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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Познакомил с казахским боксом». Алимханулы провел спарринг с выбывшим на три года после нокаута от Головкина американцем

Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы (4−0, 1 КО) провел спарринг с бывшим соперником Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) — американцем Домиником Уэйдом (18−1, 12 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Тренировочный поединок состоял из шести раундов и стал проверкой для казахстанца перед боем с другим представителем США — 28-летним Стивеном Мартинесом (18−4, 13 КО) по прозвищу «Наемный убийца».

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«На этой неделе осталось еще 14 раундов спарринга. На следующий неделе уже поединок. Мы к нему готовы. Сегодня оппонентом по спаррингу был бывший соперник Гены Доминик Уэйд. Я его познакомил с казахским стилем бокса», — поделился на своей странице в Instagram Алимханулы.

Напомним, что Головкин и Уэйд встречались в апреле 2016 года. Казахстанец защищал титулы Interim WBC, WBA (Super), IBF, IBO и выиграл нокаутом во втором раунде. Для американца поражения стало первым в карьере.

После поражения от Головкина Уэйд три года не боксировал, но 1 февраля должен провести бой с аргентинцем Мартином Фиделем Риосом. Что касается Алимханулы, то он возвращается в ринг после ноябрьской победы над американцем Воном Александером.

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