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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира сменит вес после сенсационного поражения от обидчика казахстанца из GGG Promotions

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес (45−5, 28 КО) решил покинуть первый полусредний вес после сенсационного поражения от мексиканца Пабло Сезара Кано (32−7−1, 22 КО). Об этом в интервью BoxingScene сообщил матчмейкер Golden Boy Promotions Роберто Диас.

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Их поединок прошел в Нью-Йорке и завершился победой Кано в первом раунде — мексиканец трижды отправил соперника в нокдаун.

Эта победа помогла 29-летнему Кано защитить второстепенный титул WBC International Silver, а 33-летний Линарес проиграл первый бой в новом весе, в котором дебютировал в сентябре с победы нокаутом в третьем раунде над Абнером Котто (23−4, 12 КО) из Пуэрто-Рико.

«Линарес чувствовал, что ему не хватает физической мощи для выступления в новой категории. Он собирается вернуться в легкий вес, где у Хорхе наверняка появятся новые возможности для больших боев», — сказал Диас.

Напомним, из легкого веса Линарес ушел в мае 2018 года после поражения нокаутом от украинца Василия Ломаченко (12−1, 9 КО). Венесуэлец в шестом раунде стал первым боксером, который отправил украинца в нокдаун, но в десятом пропустил удар по печени и потерял титул WBA (Super).

Отметим, что свой титул Кано завоевал 9 сентября, когда нанес первое поражение казахстанцу Руслану Мадиеву (12−1, 5 КО). Бой в Лас-Вегасе за пояс WBC International Silver был остановлен в пятом раунде после столкновения головами, и на карточках судей к тому моменту лидировал мексиканец.

После победы Кано обещал дать реванш Мадиеву, чьи интересы представляет GGG Promotions, принадлежащая казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО).

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