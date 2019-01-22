Экс-чемпион мира сменит вес после сенсационного поражения от обидчика казахстанца из GGG Promotions

Их поединок прошел в Нью-Йорке и завершился победой Кано в первом раунде — мексиканец трижды отправил соперника в нокдаун.

Эта победа помогла 29-летнему Кано защитить второстепенный титул WBC International Silver, а 33-летний Линарес проиграл первый бой в новом весе, в котором дебютировал в сентябре с победы нокаутом в третьем раунде над Абнером Котто (23−4, 12 КО) из Пуэрто-Рико.

«Линарес чувствовал, что ему не хватает физической мощи для выступления в новой категории. Он собирается вернуться в легкий вес, где у Хорхе наверняка появятся новые возможности для больших боев», — сказал Диас.

Напомним, из легкого веса Линарес ушел в мае 2018 года после поражения нокаутом от украинца Василия Ломаченко (12−1, 9 КО). Венесуэлец в шестом раунде стал первым боксером, который отправил украинца в нокдаун, но в десятом пропустил удар по печени и потерял титул WBA (Super).

Отметим, что свой титул Кано завоевал 9 сентября, когда нанес первое поражение казахстанцу Руслану Мадиеву (12−1, 5 КО). Бой в Лас-Вегасе за пояс WBC International Silver был остановлен в пятом раунде после столкновения головами, и на карточках судей к тому моменту лидировал мексиканец.