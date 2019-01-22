Пакьяо повредил глаз в бою с Бронером
Чемпион WBA Regular из Филиппин Мэнни Пакьяо получил травму роговицы глаза во время поединка с Эдриеном Бронером в минувшие выходные в
Чемпион WBA Regular из Филиппин Мэнни Пакьяо получил травму роговицы глаза во время поединка с Эдриеном Бронером в минувшие выходные в
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Напомним, что невзирая на работу Пакьяо первым номером, в целом поединок с Бронером выглядел равным. По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Мэнни Пакьяо — 117:111, 116:112. 116:112. Таким образом, филиппинец сохранил титул по версии WBA Regular.