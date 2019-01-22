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16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Пакьяо повредил глаз в бою с Бронером

Чемпион WBA Regular из Филиппин Мэнни Пакьяо получил травму роговицы глаза во время поединка с Эдриеном Бронером в минувшие выходные в Лас-Вегасе, об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

На пресс-конференцию после боя филиппинец пришёл в солнцезащитных очках, однако комментариев по этому поводу не дал. Считается, что травма Мэнни незначительна. Повреждение было получено Пакьяо в середине поединка, когда лента одной из перчаток Бронера поцарапала глаз боксёра.

Напомним, что невзирая на работу Пакьяо первым номером, в целом поединок с Бронером выглядел равным. По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Мэнни Пакьяо — 117:111, 116:112. 116:112. Таким образом, филиппинец сохранил титул по версии WBA Regular.

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