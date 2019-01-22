Пакьяо повредил глаз в бою с Бронером

На пресс-конференцию после боя филиппинец пришёл в солнцезащитных очках, однако комментариев по этому поводу не дал. Считается, что травма Мэнни незначительна. Повреждение было получено Пакьяо в середине поединка, когда лента одной из перчаток Бронера поцарапала глаз боксёра.