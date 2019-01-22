Озвучены подробности первого боя Данияра Елеусинова в 2019 году
Первый бой в 2019 году олимпийского чемпиона из Казахстана Данияра Елеусинова (5−0, 3 КО) второй раз в карьере может пройти в восьмираундовом формате, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первый бой в 2019 году олимпийского чемпиона из Казахстана Данияра Елеусинова (5−0, 3 КО) второй раз в карьере может пройти в восьмираундовом формате, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Бой, скорее всего, пройдет по восьмираундовому формату. Сейчас идет обсуждение», — рассказал менеджер 27-летнего казахстанца Зия Алиев.
В первый раз Елеусинов в восьмираундовом бою выступал в конце ноября прошлого года: поединок с Маркосом Мохикой из Никарагуа завершился техническим нокаутом в третьем раунде.
Второй в карьере поединок с таким форматом 27-летний отечественный полусредневес может провести 15 марта. Главным событием вечера в Филадельфии, где примет участие Елеусинов, станет бой титулованной Кэти Тэйлор из Ирландии.
32-летняя спортсменка выиграла 12 боев среди профи и в титульной встрече будет боксировать с Роус Воланте из Бразилии (14−0, 8 КО). Об оппозиции для казахстанца сообщает позднее.