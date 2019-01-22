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18:11 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучены подробности первого боя Данияра Елеусинова в 2019 году

Первый бой в 2019 году олимпийского чемпиона из Казахстана Данияра Елеусинова (5−0, 3 КО) второй раз в карьере может пройти в восьмираундовом формате, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Бой, скорее всего, пройдет по восьмираундовому формату. Сейчас идет обсуждение», — рассказал менеджер 27-летнего казахстанца Зия Алиев.

В первый раз Елеусинов в восьмираундовом бою выступал в конце ноября прошлого года: поединок с Маркосом Мохикой из Никарагуа завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Второй в карьере поединок с таким форматом 27-летний отечественный полусредневес может провести 15 марта. Главным событием вечера в Филадельфии, где примет участие Елеусинов, станет бой титулованной Кэти Тэйлор из Ирландии.

32-летняя спортсменка выиграла 12 боев среди профи и в титульной встрече будет боксировать с Роус Воланте из Бразилии (14−0, 8 КО). Об оппозиции для казахстанца сообщает позднее.

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