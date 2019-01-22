Высшая лига и Головкин. Что интересного может произойти в среднем весе

Источник: AP 2019

Подробности — в материале Vesti.kz.

Одна из них снова связана с GGG. Экс-чемпион мира по-прежнему не определился с телепартнером. Это в свою очередь заметно влияет на развитие карьеры остальных топовых средневесов. Головкин до сих пор является одной из ключевых фигур дивизиона. Бой с ним — желаемый вызов для многих боксеров.

Однако подписать контракт с казахстанцем сейчас проблематично. Исходить придется от его соглашения. И поэтому даже спрогнозировать сложно минимальную подборку его будущих соперников. Следует поспешить с этим делом. Есть риски остаться без активной весны. После поражения от «Канело» не хотелось бы видеть GGG в бою с откровенным середняком.

Лучше уж кого-нибудь из Высшей лиги. Она в данный момент представлена Головкиным, Альваресом, Дэниэлом Джейкобсом, Джермаллом Чарло, Деметриусом Андраде (все США), Сергеем Деревянченко (Украина), Билли Джо Сондерсом (Великобритания).

Безусловно, знаковым событием дивизиона станет майский поединок Альварес — Джейкобс. Боксеры проведут объединительную встречу. Ее результат может спровоцировать два варианта. Либо скорый реванш в случае коммерческого успеха, либо Альварес тут же захочет стать абсолютным чемпионом мира. В таком случае его команда напрямую будет двигаться в сторону Андраде.

К слову, обязательные защиты силы пока не имеют. Альварес и Джейкобс будут отстаивать свои звания в очной встрече. Деметриус только недавно успешно подтвердил статус чемпиона мира. В этой ветке реальна возможность на бой Андраде — Сондерс. Британец вероятно вернется в рейтинг WBO после дисквалификации из-за допинга. И несостоявшаяся ранее встреча обретает новые формы.

Несколько не у дел остается сейчас Головкин. Список достойных вариантов сокращается с каждым месяцем. Заметно облегчит задачу подписание соглашения с DAZN. Тогда Альварес станет ближе. Да и Джейкобс ныне имеет контрактом с данным стриминговым сервисом.

Пока «Канело» разбирается с Джейкобсом, казахстанцу было бы лучше встретиться с Чарло или Андраде. Джермалл хорош тем, что способен на конкуренцию, можно заработать, а также победа над ним откроет второй путь к мексиканцу — посредством линии WBC, став обязательным претендентом. Сомнительно, конечно, что Совет легко организует встречу непримиримых врагов. До сих свежи в памяти их манипуляции с поясом в пользу гордости мексиканского народа. Но теоретически расклад имеет место быть.

Андраде в свою очередь может реанимировать карьеру GGG. В случае победы Головкин заберет себе пояс, что уже хорошо на фоне текущего статуса. Далее будет призрачная нить, связывающая WBO и Сондерса. И бой в Англии с Билли — отличный план.

Наряду с этим интересным, но в то же время ненужным является бой с Деревянченко. Ничем привлекательным он не отличается. Денег особо сильно не заработаешь, поясов у украинца нет. Трудно представить, чем можно заманить солидную публику на трибуны. Разве что только самим Головкиным, который намного в США популярнее, чем Сергей.