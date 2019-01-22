«Я не похож на Головкина»: Джейкобс — о своих козырях, нокауте и судействе в бою с «Канело»

Их бой состоится 4 мая, но соперники пока не выбрали место его проведения. На кону в поединке будут стоять титулы обоих боксеров.

Джейкобс выразил надежду, что в их бою судьи не будут предвзяты и выставят справедливые оценки. В то же время американец рассчитывает одержать досрочную победу над мексиканцем, чего не удалось казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО) за два поединка.

«Давайте надеяться, что судьи будут справедливы. Определенно я буду одним из сильнейших соперников Альвареса за всю его карьеру. Я быстрее Головкина. Кроме того я выше и могу атаковать с большой дистанции. Думаю, что мне будет по силам победить. Могу одержать победу в бою с Альваресом как по очкам, так и нокаутом.

Я не похож на Головкина и Филдинга. Cобираюсь хорошо подготовиться, а в ринге буду готов подстроиться под стиль «Канело». Для Альвареса бой будет тяжелым, я вижу себя победителем, — приводит слова Джейкобса Boxingnews24.

Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В сентябре 2017 года их первый поединок завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Джейкобс также имеет опыт встречи с Головкиным. В марте 2017 года американец стал первым боксером, кто выдержал против GGG все 12 раундов, но проиграл по очкам.