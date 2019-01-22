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20:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не похож на Головкина»: Джейкобс — о своих козырях, нокауте и судействе в бою с «Канело»

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) поделился настроем на предстоящий объединительный бой с обладателем титулов WBC, WBA (Super) в этой же категории мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

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Их бой состоится 4 мая, но соперники пока не выбрали место его проведения. На кону в поединке будут стоять титулы обоих боксеров.

Джейкобс выразил надежду, что в их бою судьи не будут предвзяты и выставят справедливые оценки. В то же время американец рассчитывает одержать досрочную победу над мексиканцем, чего не удалось казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО) за два поединка.

«Давайте надеяться, что судьи будут справедливы. Определенно я буду одним из сильнейших соперников Альвареса за всю его карьеру. Я быстрее Головкина. Кроме того я выше и могу атаковать с большой дистанции. Думаю, что мне будет по силам победить. Могу одержать победу в бою с Альваресом как по очкам, так и нокаутом.

Я не похож на Головкина и Филдинга. Cобираюсь хорошо подготовиться, а в ринге буду готов подстроиться под стиль «Канело». Для Альвареса бой будет тяжелым, я вижу себя победителем, — приводит слова Джейкобса Boxingnews24.

Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В сентябре 2017 года их первый поединок завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Джейкобс также имеет опыт встречи с Головкиным. В марте 2017 года американец стал первым боксером, кто выдержал против GGG все 12 раундов, но проиграл по очкам.

В октябре 2018 года Джейкобс завоевал вакантный титул IBF, отобранный организацией летом у Головкина, перебоксировав украинца Сергея Деревянченко (12−1, 10 КО).

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