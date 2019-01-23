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18:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Нокаут по силам лишь Головкину»: названы самые опасные соперники для «Канело» в среднем весе

Чемпион мира по боксу в трех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) является сильнейшим средневесом мира, однако британец Билли Джо Сондерс (27−0, 13 КО) и казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) способны победить его. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель порталов BoxingScene.com и FightClub.com.tr Сихат Гемичи.

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Источник: Reuters

«Сауль Альварес — лучший в среднем дивизионе. Он очень техничный парень, пожалуй лишь Билли Джо Сондерс имеет небольшой шанс победить его по очкам. Самый верный способ одолеть “Канело” — отправить его в нокаут. Такое по силам лишь Геннадию Головкину. Однако казахстанскому нокаутеру уже 37 лет. Он сильно постарел, что уже сказалось в их втором бою. Я думаю, что “Канело” долго будет удерживать звание короля среднего дивизиона», — отметил Гемичи.

4 мая Альварес, владеющий титулами WBC и WBA (Super) в среднем весе встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 KO), являющимся чемпионом по версии IBF в той же категории. Для звания «абсолюта» победителю боя Джейкобс — Альварес не будет хватать пояса WBO, принадлежащего американцу Деметриусу Андраде (27−0, 17 КО), который будет защищать титул в поединке с экс-чемпионом организации Сондерсом.

В свою очередь, Головкин до сих пор не определился с телепартнером. На него претендуют стриминговый сервис DAZN, телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона. Его возвращение на ринг планируется весной этого года.

Напомним, что «Канело» дважды встречался с Головкиным. В сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе мексиканец и казахстанец свели вничью первый бой, а спустя 12 месяцев на том же месте Альварес победил решением большинства судей и отобрал у Головкина все титулы, нанеся ему первое поражение в карьере.

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