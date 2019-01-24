Обидчик Дычко из зала Головкина получил бой с бывшим чемпионом WBC

Поединок по правилам десяти раундов пройдет 23 февраля на арене О2 в Лондоне в андеркарте вечера бокса, главным событием которого станет бой второго среднего веса между британцами Джеймсом ДиГейлом (25−2−1, 15 КО) и Крисом Юбенком-младшим (27−2, 21 КО).

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33-летний Джойс перешел в профи в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко (7−0, 7 КО). С июля 2018 года британец сотрудничает с Абелем Санчесом, который работает с казахстанцами Геннадием Головкиым (38−1−1, 34 КО), Русланом Мадиевым (12−1, 5 КО) и Али Ахмедовым (13−0, 10 КО). С Санчесом Джойс выиграл досрочно два боя в США.