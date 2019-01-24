Обидчик Дычко из зала Головкина получил бой с бывшим чемпионом WBC
Британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (7−0, 7 КО) и бывший чемпион WBC канадец Бермейн Стиверн (25−3−1, 21 КО) подписали контракт на бой, передает корреспондент Vesti.kz.
Британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (7−0, 7 КО) и бывший чемпион WBC канадец Бермейн Стиверн (25−3−1, 21 КО) подписали контракт на бой, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок по правилам десяти раундов пройдет 23 февраля на арене О2 в Лондоне в андеркарте вечера бокса, главным событием которого станет бой второго среднего веса между британцами Джеймсом ДиГейлом (25−2−1, 15 КО) и Крисом
33-летний Джойс перешел в профи в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко (7−0, 7 КО). С июля 2018 года британец сотрудничает с Абелем Санчесом, который работает с казахстанцами Геннадием Головкиым (38−1−1, 34 КО), Русланом Мадиевым (12−1, 5 КО) и Али Ахмедовым (13−0, 10 КО). С Санчесом Джойс выиграл досрочно два боя в США.
40-летний Стиверн с мая 2014 года по январь 2015 года владел титулом WBC, но потерял его после поражения решением от американца Деонтея Уайлдера (40−0−1, 39 КО). Через десять месяцев канадец по очкам победил американца Деррика Росси (31−13, 15 КО) и взял двухлетнюю паузу. Возвращение Стиверна не удалось: в ноябре 2017 года он в первом раунде трижды побывал в нокдауне и проиграл нокаутом Уайлдеру в реванше.