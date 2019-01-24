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11:56 (мск), источник: Vesti.kz

«В боксе много политики». Леффлер раскритиковал WBC за отказ дать Головкину немедленный реванш с «Канело»

Промоутер казахстанца Геннадия Голокина (38−1−1, 34 КО) Том Леффлер в интервью Hoy Los Angeles раскритиковал Всемирный боксерский совет (WBC), который решил не санкционировать сразу третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

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4 мая Альварес, владеющий титулами WBC и WBA (Super) в среднем весе, проведет объединительный бой с чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

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В сентябре 2017 года первый поединок Альвареса и Головкина завершился ничьей, а спустя 12 месяцев мексиканец выиграл решением большинства судей. Это поражение стало первым в карьере казахстанца, который потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

По мнению Леффлера, WBC должен был заставить Альвареса дать немедленный реванш Головкину, а не позволять ему проводить бой с другим соперником.

«Это разочаровывает. Мое мнение: к сожалению, в WBC поняли, что если они заставят “Канело” дать обязательный бой, то мы увидим ситуацию, которая уже повторялась в прошлый раз, когда он отказался от титула. Сейчас бы он мог спокойно оставить пояс WBC и сражаться только за титул WBA. В боксе много политики. Если мы увидим третий бой … Ну или если он не случится сразу же, то фанаты захотят увидеть его. Второй бой получился лучше первого, а третий, полагаю, будет еще более захватывающим. В прошлый раз мы получили мгновенную санкцию от WBC, потому что решение в первом бою было спорным», — сказал Леффлер.

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Промоутер считает, что во втором бою снова было спорное решение, поэтому WBC должен сразу санкционировать третий поединок, а не обязывать Головкина встречаться сначала с «временным» чемпионом американцем Джермаллом Чарло (28−0, 21 КО).

«Многие из зарубежных судей WBC, которые смотрели бой на арене, сказали мне, что они чувствуют, что победил GGG. По моему мнению, неправильно, что WBC не санкционировал третий бой», — заявил Леффлер.

Отметим, что Головкин не выходил на ринг после поражения от Альвареса. Казахстанцу необходимо решить вопрос с новым телепартнером после ухода HBO из бокса — на GGG претендуют стриминговый сервис DAZN, канал ESPN и проект Premier Boxing Champions с трансляциями на Showtime и FOX.

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