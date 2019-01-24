«В боксе много политики». Леффлер раскритиковал WBC за отказ дать Головкину немедленный реванш с «Канело»

4 мая Альварес, владеющий титулами WBC и WBA (Super) в среднем весе, проведет объединительный бой с чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В сентябре 2017 года первый поединок Альвареса и Головкина завершился ничьей, а спустя 12 месяцев мексиканец выиграл решением большинства судей. Это поражение стало первым в карьере казахстанца, который потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

По мнению Леффлера, WBC должен был заставить Альвареса дать немедленный реванш Головкину, а не позволять ему проводить бой с другим соперником.

«Это разочаровывает. Мое мнение: к сожалению, в WBC поняли, что если они заставят “Канело” дать обязательный бой, то мы увидим ситуацию, которая уже повторялась в прошлый раз, когда он отказался от титула. Сейчас бы он мог спокойно оставить пояс WBC и сражаться только за титул WBA. В боксе много политики. Если мы увидим третий бой … Ну или если он не случится сразу же, то фанаты захотят увидеть его. Второй бой получился лучше первого, а третий, полагаю, будет еще более захватывающим. В прошлый раз мы получили мгновенную санкцию от WBC, потому что решение в первом бою было спорным», — сказал Леффлер.

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Промоутер считает, что во втором бою снова было спорное решение, поэтому WBC должен сразу санкционировать третий поединок, а не обязывать Головкина встречаться сначала с «временным» чемпионом американцем Джермаллом Чарло (28−0, 21 КО).

«Многие из зарубежных судей WBC, которые смотрели бой на арене, сказали мне, что они чувствуют, что победил GGG. По моему мнению, неправильно, что WBC не санкционировал третий бой», — заявил Леффлер.