Экс-соперники Головкина и Джейкобса объявили о бое в одном вечере бокса с Елеусиновым

Их поединок станет частью андеркарта вечера бокса, который состоится 15 марта на арене Liacouras Center в американской Филадельфии. О бое объявили сами боксеры и стриминговый сервис DAZN. В этом же шоу выступит олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (5−0, 3 КО).

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33-летний Росадо за карьеру дважды претендовал на титулы чемпиона мира в среднем весе. В январе 2013 года он нокаутом в седьмом раунде проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), который защищал пояса IBO и WBA (Regular), а через девять месяцев также досрочно уступил тогдашнему чемпиону WBO — американцу Питеру Куиллину (34−1−1, 23 КО).

29-летний Сулецки никогда не был претендентом даже на региональные титулы, но имел серию из 26 побед. Единственное поражение в карьере поляк потерпел в апреле 2018 года, когда единогласным решением судей уступил американцу Дэниэлу Джейкобсу (35−2, 29 КО), который сейчас владеет титулом IBF.