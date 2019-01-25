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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Канело» выбрал следующего соперника после Джейкобса

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBС и WBA (Super) Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) Эдди Рейносо в интервью La Afición рассказал о ближайших целях мексиканского боксера.

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Источник: Reuters

4 мая Альварес проведет бой с обладателем титула IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

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Затем мексиканец намерен подраться в бою за звание абсолютного чемпиона мира — для этого ему надо встретиться с чемпионом WBO, которым сейчас является Деметриус Андраде (27−0, 17 КО) из США.

«Это опасный бой, потому что Джейкобс — тяжелый соперник. У него хороший удар, но наша цель — выиграть любыми средствами. Мы хотим замести средний вес, а потом будем думать о будущем. Пока же задача — выиграть предстоящий бой, а после встретиться с чемпионом WBO, кто бы им не был к тому моменту», — заявил Рейносо.

Отметим, что Альварес работает с Эдди и его отцом Хосе «Чепо» Рейносо с детского возраста.

Последние два боя в среднем весе Альварес провел против казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). В сентябре 2017 года их первая встреча на арене T-Mobile в Лас-Вегасе завершилась ничьей, а спустя 12 месяцев мексиканец победил решением большинства судей, нанеся сопернику первое поражение в карьере и отобрав все его титулы.

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