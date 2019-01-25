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10:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» задумал отказаться от одного из своих титулов

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−2−1, 35 КО), скорее всего, откажется от титула «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе. Об этом в интервью TVA Sports заявил президент промоутерской компании Eye of the Tiger Management Антонин Дицари.

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Источник: AP 2019

Планируемый на 4 мая бой между канадцем Давидом Лемье (40−4, 34 КО) и британцем Джоном Райдером (27−4, 15 КО) может стать титульным. По словам Дицари, Альварес может освободить пояс WBA во втором среднем весе, так как он также владеет титулами WBC и WBA (Super) в среднем дивизионе.

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Сейчас Райдер является обязательным претендентом для чемпиона WBA (Super) во втором среднем весе британца Каллума Смита (25−0, 18 КО), и это может помочь санкционировать его бой с Лемье как титульный.

«Сейчас “Канело” является чемпионом мира в 168 фунтах, но, скорее всего, он откажется от этого титула. Последние годы Давид из всех сил “сушился” до 160 фунтов, что не могло пройти бесследно, — в последний раз его почки едва не отказали. Ему необходимо двигаться в 168 фунтов. Если титул станет вакантным, то вполне возможно, что Давид сразится за него 4 мая. Мы согласимся на бой за пояс чемпиона мира. Но есть одно “но”: Давиду необходимо быть в рейтинге второго среднего веса, но с другой стороны — он лидирует в рейтинге 160 фунтов, так что с этим не должно возникнуть проблем. Однако в боксе никогда не бывает легко — мы работаем в этом направлении», — заявил Дицари.

Бой Лемье — Райдер планируется на 4 мая в андеркарте поединка между Альваресом и чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО). Место проведения вечера объявят позднее.

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Интересы Лемье совместно с Eye of the Tiger представляет компания Golden Boy Promotions, которая ведет дела Альвареса.

Титул WBA во втором среднем весе Альварес завоевал 15 декабря, когда в Нью-Йорке в третьем раунде нокаутировал экс-чемпиона британца Рокки Филдинга (27−2, 15 КО). Для мексиканца этот поединок стал первым после двух боев с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО): в сентябре 2017 года была зафиксирована ничья, а спустя 12 месяцев решением большинства судей победил Альварес, который нанес GGG первое поражение в карьере и лишил его всех титулов.

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