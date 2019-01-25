«Канело» задумал отказаться от одного из своих титулов

«Сейчас “Канело” является чемпионом мира в 168 фунтах, но, скорее всего, он откажется от этого титула. Последние годы Давид из всех сил “сушился” до 160 фунтов, что не могло пройти бесследно, — в последний раз его почки едва не отказали. Ему необходимо двигаться в 168 фунтов. Если титул станет вакантным, то вполне возможно, что Давид сразится за него 4 мая. Мы согласимся на бой за пояс чемпиона мира. Но есть одно “но”: Давиду необходимо быть в рейтинге второго среднего веса, но с другой стороны — он лидирует в рейтинге 160 фунтов, так что с этим не должно возникнуть проблем. Однако в боксе никогда не бывает легко — мы работаем в этом направлении», — заявил Дицари.