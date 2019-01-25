СМИ: В США 12-летний мальчик застрелил профессионального боксера

Полиция Ювалде сообщила, что девушка Ванмитера вызвала полицию около 8 часов вечера по местному времени, сообщив, что вооруженный грабитель стрелял в боксера. Прибывшие полицейские нашли Ванмитера на полу в гостиной с огнестрельным ранением в голову. Спортсмена доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Мотив нападения полиция не назвала.