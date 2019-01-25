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20:52 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: В США 12-летний мальчик застрелил профессионального боксера

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик застрелил профессионального боксера Джона Ванмитера в американском городе Ювалде (штат Техас), сообщает телеканал ABC 7 Chicago.

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Источник: Reuters
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Отмечается, что подростку предъявлены обвинения в убийстве с применением огнестрельного оружия. Инцидент произошел вечером в среду.

Полиция Ювалде сообщила, что девушка Ванмитера вызвала полицию около 8 часов вечера по местному времени, сообщив, что вооруженный грабитель стрелял в боксера. Прибывшие полицейские нашли Ванмитера на полу в гостиной с огнестрельным ранением в голову. Спортсмена доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Мотив нападения полиция не назвала.

На профессиональном ринге Ванмитер, которому было 24 года, одержал две победы и потерпел четыре поражения.

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