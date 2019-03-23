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23 марта, источник: ТАСС

Чудинов выиграл у китайца Нуерлана в Серпухове

ТАСС, 23 марта. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Федор Чудинов выиграл у китайца Вучжати Нуерлана. 10-раундовый рейтинговый поединок весовой категории до 76,2 кг, прошедший в подмосковном Серпухове, завершился победой Чудинова техническим нокаутом в 6-м раунде.

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Источник: РИА "Новости"

Всего в послужном списке 31-летнего Чудинова 19 побед (13 нокаутом) и два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг в 2015—2016 годах, один раз его защитил. До этого россиянин провел последний поединок в июле 2018 года против француза Наджиба Мохаммеди, в котором победил по очкам раздельным решением судей. Чудинов занимает второе место в рейтинге WBA, 6-е — Международной боксерской федерации (IBF), 7-е — Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 22-летнего Нуерлана 11 побед (9 нокаутом), три поражения.

В другом поединке, рейтинговом 8-раундовом супертяжелой весовой категории, россиянин Шигабудин Алиев выиграл у мексиканца Луиса Паскуале техническим нокаутом в первом раунде. На счету Алиева теперь 7 побед (5 нокаутом), ни одного поражения, Паскуале — 14 побед (12 нокаутом), 4 поражения.

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