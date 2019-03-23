Чудинов выиграл у китайца Нуерлана в Серпухове

Всего в послужном списке 31-летнего Чудинова 19 побед (13 нокаутом) и два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг в 2015—2016 годах, один раз его защитил. До этого россиянин провел последний поединок в июле 2018 года против француза Наджиба Мохаммеди, в котором победил по очкам раздельным решением судей. Чудинов занимает второе место в рейтинге WBA, 6-е — Международной боксерской федерации (IBF), 7-е — Всемирного боксерского совета (WBC).