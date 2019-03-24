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24 марта, источник: Prosports.kz

Шавкат Рахимов защитил титул чемпиона мира по версии IBO

Таджикский боксер Шавкат Рахимов защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 58,9 кг, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Sport24.

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В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, Рахимов победил южноафриканца Рофивы Маэму техническим нокаутом в четвертом раунде. Соперник дважды оказывался в нокдауне — в третьем и четвертом раундах. В перерыве после четвертого раунда Маэму отказался от продолжения поединка.

Рахимов в третий раз защитил пояс чемпиона мира IBO. Спортсмен завоевал титул в сентябре 2017 года благодаря победе над мексиканцем Эмануэлем Лопесом по очкам.

24-летний Рахимов одержал 14 побед (11 нокаутом), не потерпев при этом ни одного поражения. Это его девятая досрочная победа в десяти последних боях.

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