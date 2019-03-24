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24 марта, источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион мира бросил вызов Владимиру Кличко

Ливанский боксер-тяжеловес Мануэль Чарр бросил вызов украинцу Владимиру Кличко. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

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Чарр признался, что он рад возможному возвращению 42-летнего Кличко в профессиональный бокс. Ливанец заявил, что официально вызывает украинского спортсмена на поединок.

Во время загрузки произошла ошибка.

19 марта стало известно, что стриминговая платформа DAZN рассчитывает вернуть Кличко в бокс. Компания предложила ему контракт на три боя стоимостью 80 миллионов долларов.

Последний поединок в карьере Кличко провел в 2017 году. Тогда украинец уступил британцу Энтони Джошуа. Поражение для него стало пятым. При этом Кличко одержал 64 победы в профессиональном боксе.

34-летний Чарр — регулярный чемпион мира по версии WBA с 2017 по 2018 год. В его послужном списке 35 побед и четыре поражения.

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