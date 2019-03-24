Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.03
Филадельфия Флайерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.03
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
28.03
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
28.03
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Футбол. Сборные
05:00
Коста-Рика1
Ямайка0
Футбол. Сборные
05:00
Мексика4
Парагвай2
Все события
Фоторепортажи
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
9Сборная России разгромила команду Казахстана
24 марта, источник: Lenta.Ru

Боксер принялся дразнить соперника в концовке поединка и был нокаутирован

Британский боксер Сэм Максвелл одержал победу нокаутом над французом Сабри Седири в поединке за вакантный титул WBO European в первом полусреднем весе.

Наверх

25-летний Седири лидировал по ударам. За полминуты до конца последнего десятого раунда француз демонстративно опустил руки и принялся дразнить соперника. Максвелл воспользовался расслабленностью оппонента и нанес решающий удар.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа стала 11-й в карьере британца.

 Обнародованы призовые Загитовой за сезон
Макгрегора обвинили в домогательствах
Кому в РПЛ помогла мартовская пауза, а кому навредила?
Вадим Евсеев стал новым главным тренером футбольного клуба РПЛ
Девять хоккеистов «Локомотива» вызваны в сборную России
Луи ван Гал раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» при Сульшере
«Бавария» объявила о подписании контракта с чемпионом мира
Олимпийская чемпионка из США рассказала о победе над раком
Российский волейбольный клуб завоевал Кубок вызова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь