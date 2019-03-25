Казахстанский боксер победил в бою за титулы от WBC, WBA и WBO

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы победил Лукаса Ндафолуму из Намибии, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел на «Алматы Арене» в Алматы. На его кону стояли второстепенные титулы WBO Global и WBC Asia, которые защищал казахстанец, и вакантный пояс WBA Inter-Continental.

Бой Ербосынулы — Ндафолума продлился все десять раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением судей.

Для 27-летнего Ербосынулы эта победа стала 11-й (восемь нокаутом) в 11 боях, а Ндафолума потерпел второе поражение при 15 победах (шесть нокаутом). Свои титулы казахстанец в декабре 2018 года, когда в Москве встал после нокдауна и нокаутировал бельгийца Илияса Ачерги (12−4−1, 6 КО).