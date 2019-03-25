Казахстанский боксер победил в бою за титулы от WBC, WBA и WBO
Он выступает во втором среднем весе.
Он выступает во втором среднем весе.
Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы победил Лукаса Ндафолуму из Намибии, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел на «Алматы Арене» в Алматы. На его кону стояли второстепенные титулы WBO Global и WBC Asia, которые защищал казахстанец, и вакантный пояс WBA
Бой Ербосынулы — Ндафолума продлился все десять раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением судей.
Для 27-летнего Ербосынулы эта победа стала 11-й (восемь нокаутом) в 11 боях, а Ндафолума потерпел второе поражение при 15 победах (шесть нокаутом). Свои титулы казахстанец в декабре 2018 года, когда в Москве встал после нокдауна и нокаутировал бельгийца Илияса Ачерги (12−4−1, 6 КО).
Впервые Ндафолума проиграл в 2014 году в Намибии, когда решением уступил соотечественнику Пахамбе Мандуме (6−6−3, 1 КО). Бой с Ербосынулы стал для него лишь вторым за пределами Африки после поединка в Великобритании в 2017 году.