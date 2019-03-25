Небитый казахстанец Нурсултанов выиграл 11 бой на профи-ринге в США
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал 11-ю победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал 11-ю победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником 25-летнего казахстанца был 32-летний Луис Эрнандес из
Таким образом, Нурсултанов одержал 11 победу в 11-ти боях на профи ринге, восемь из которых завершил досрочно. Эрнандес потерпел восьмое поражение в карьере при 16-ти победах.
Отметим, что шоу организовывала промоутерская компания 360 Boxing, которой владеет Том Леффлер, ведущий дела другого казахстанского боксера Геннадия Головкина.
Интересы Нурсултанова ведет американская компания Main Events, с которой сотрудничает чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев.