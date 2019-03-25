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25 марта, источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец Нурсултанов выиграл 11 бой на профи-ринге в США

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал 11-ю победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником 25-летнего казахстанца был 32-летний Луис Эрнандес из Пуэрто-Рико. Восьмираундовый бой среднего веса прошел в рамках шоу Hollywood Fight Nights в Голливуде (штат Калифорния, США) и завершился победой Нурсултанова единогласным решением судей со счетом 79−72.

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Таким образом, Нурсултанов одержал 11 победу в 11-ти боях на профи ринге, восемь из которых завершил досрочно. Эрнандес потерпел восьмое поражение в карьере при 16-ти победах.
Отметим, что шоу организовывала промоутерская компания 360 Boxing, которой владеет Том Леффлер, ведущий дела другого казахстанского боксера Геннадия Головкина.

Интересы Нурсултанова ведет американская компания Main Events, с которой сотрудничает чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев.

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