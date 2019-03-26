Елеусинов снова встретится с Гиясовым, или как Казахстан состязается с Узбекистаном в профи-боксе

На Играх-2016 основная ставка делалась на Кайрата Ералиева, Данияра Елеусинова, Жанибека Алимханулы, Василия Левита и Ивана Дычко. Кто-то из них ехал подтверждать свои амбиции, как Елеусинов, а кто-то — оправдывать авансы, как Ералиев с Алимханулы. Тяжеловесы должны были обеспечить «железные» медали. У них в боксерском мире не так много конкурентов.

Сегодня наши олимпийцы — это успешные боксеры-профессионалы. Не все, конечно, но самые известные уже в США. Только Левит с Ералиевым из лидеров того состава остались в сборниках.

Кайрат Ералиев — Муроджон Ахмадалиев

28-летний чемпион мира из Казахстана в профессионалы уже, наверное, не пойдет. Его цель — медаль Олимпиады-2020. 24-летний Ахмадалиев, как мы все помним, в Бразилии не пустил казахстанца на пьедестал, а сейчас сам покоряет США. За год в Штатах узбекский боксер провел пять боев и во всех выиграл.

Ахмадалиев выступает во втором легчайшем весе и владеет интерконтинентальным поясом во версии WBA. Муроджон в одном шаге от ТОП-30 дивизиона и имеет все перспективы выйти на титульные поединки.

Данияр Елеусинов — Шахрам Гиясов

Карьеры этих двух ярких боксеров развиваются параллельно. «Золотой» мальчик отечественного спорта выигрывал практически все, где участвовал. Единственное поражение в финале 28-летний казахстанец потерпел в 2015 году, когда упустил шанс стать двукратным чемпионом мира.

Гиясов, которому сейчас 25 лет, своего рода преемник Елеусинова. В финале Олимпиады-2016 Шахрам проиграл Данияру, а через год стал чемпионом мира. Профессиональные карьеры Елеусинова с Гиясовым стартовали примерно в одно время — в марте-апреле 2018 года.

За этот период казахстанец выиграл шесть боев, а его конкурент — семь. Кто первый будет биться за титул? Можно ожидать, что оба попробуют себя в «больших» боях. Данияр немного опережает соперника по раундам (он уже боксировал в восьмираундовых боях, Шахрам — только в шестираундовых), но в сводном рейтинге Гиясов занимает 63-е место против 266-го у казахстанца.

Жанибек Алимханулы — Бектемир Меликузиев

25-летний чемпион мира Алимханулы попрощался с любительским боксом поражением от Михаила Коханчика на первенстве страны в 2017 году. Звездный статус казахстанец получил после побед в 2013—2014 годах, но больше на тот уровень он не выходил. Олимпийские игры в 2016 году для него завершились еще в четвертьфинале.

Меликузиев по статусу очень близок к Алимханулы. Сейчас ему 22 года, но он уже медалист Олимпиады-2016 и двух чемпионатов мира. О переходе в профессионалы Бектемира пока не сообщалось, но может произойти после Игр-2020. Встретятся ли они с Алимханулы еще раз? Маловероятно, ведь Меликузиев выступает в полутяжелом весе, а Жанибек — средневес.

Иван Дычко — Баходир Жалолов

Для титулованного казахстанца, наверное, есть и более принципиальные соперники, но именно Дычко не пустил Жалолова в финал ЧМ-2015. Без медали 24-летний узбекский супертяжеловес закончил и мировой турнир в Гамбурге, но тогда непреодолимым препятствием стал еще один наш соотечественник — Камшыбек Кункабаев.

Что касается профессиональной карьеры, то ее 28-летний Дычко начал раньше — в сентябре 2017 года. За полтора года он выиграл досрочно все семь проведенных боев. У Жалолова тоже 100-процентный показатель по досрочным победам (пять из пяти). В классификации дивизиона они тоже рядом: Дычко занимает 82-е место, а его визави из Узбекистана — 79-е.