Абель Санчес прояснил ситуацию с соперником Головкина на следующий бой

По его словам, Головкин и его команда встретятся на этой неделе и решат, кто будет его соперником по июньскому бою. Санчес добавил, что с кандидатурой они еще не определились.
«Мы соберемся вместе в конце этой неделе и решим, кто станет следующим соперником Головкина. Решения пока мы не приняли», — сказал Санчес.
Для Головкина бой в июне станет первым в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. Всего в соглашении предусмотрены шесть поединков — по два в год.
При этом имя соперника GGG, который уже приступил к тренировкам, пока неизвестно. В числе потенциальных оппонентов называются поляк Камил Шеремета (19−0, 4 KO) и американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО).
Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Вскоре после победы над Головкиным «Канело» заключил контракт с DAZN на 11 поединков и рекордные 365 миллионов долларов.
Ожидается, что первый бой Головкина на DAZN станет разогревом перед сентябрьской трилогией с «Канело». Правда, самому мексиканца 4 мая еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на