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10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Абель Санчес прояснил ситуацию с соперником Головкина на следующий бой

Экс-чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) должен определится с соперником для следующего боя на этой неделе. Об этом в интервью Villanfy Media рассказал тренер казахстанского боксера Абель Санчес.

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По его словам, Головкин и его команда встретятся на этой неделе и решат, кто будет его соперником по июньскому бою. Санчес добавил, что с кандидатурой они еще не определились.

«Мы соберемся вместе в конце этой неделе и решим, кто станет следующим соперником Головкина. Решения пока мы не приняли», — сказал Санчес.

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Для Головкина бой в июне станет первым в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. Всего в соглашении предусмотрены шесть поединков — по два в год.

При этом имя соперника GGG, который уже приступил к тренировкам, пока неизвестно. В числе потенциальных оппонентов называются поляк Камил Шеремета (19−0, 4 KO) и американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО).

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Вскоре после победы над Головкиным «Канело» заключил контракт с DAZN на 11 поединков и рекордные 365 миллионов долларов.

Ожидается, что первый бой Головкина на DAZN станет разогревом перед сентябрьской трилогией с «Канело». Правда, самому мексиканца 4 мая еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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