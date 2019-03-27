Чемпион мира задумал увести у Головкина следующего соперника

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По информации инсайдера The Ring и FOX Sports Майка Коппинджера, заминка вызвана тем, что Адамс попутно получил предложение на бой в июне от своего соотечественника — Джермалла Чарло (28−0, 21 КО), владеющего поясом «временного» чемпиона WBC в среднем весе.

«По информации источников, победитель пятого сезона Contender (американское спортивное реалити-шоу) Брэндон Адамс взвешивает предложения от Геннадия Головкина и Джермалла Чарло на бой в июне. Ожидается, что Адамс примет решение позже на этой неделе», — написал Коппинджер в своей твиттере.

Для Головкина бой в июне станет первым в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. Другим кандидатом в соперники GGG называется поляк Камил Шеремета (19−0, 4 KO).

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Ожидается, что первый бой Головкина на DAZN станет разогревом перед сентябрьской трилогией с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу 4 мая еще предстоит пройти обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Именно на этой арене Альварес дважды встречался с Головкиным. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Вскоре после победы над GGG «Канело» заключил контракт с DAZN на 11 поединков и рекордные 365 миллионов долларов.