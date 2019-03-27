«На самую вершину, как GGG». Украинского нокаутера назвали преемником Головкина

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В рамках вечера бокса Hollywood Fight Nights в Голливуде (штат Калифорния, США), который прошел в ночь с 24 на 25 марта, Богачук досрочно победил американца Клеотиса Пендарвиса (21−5−2, 9 КО), отказавшегося выходить на четвертой раунд после двух нокдаунов. Для украинца эта победа стала 13-й досрочной в 13-ти боях на профи-ринге.

— Поздравляю вас с победой Сергея. Как вы оцениваете его выступление?

— Мы дрались против очень опытного парня. Я чувствовал, что он был не в лучшей своей форме. Клеотис только возвращается, но мы дрались против очень опытного парня. Я хотел для Сергея парня именно такого калибра, чтобы показать, где мы находимся. Сергей не выглядит очень умелым, но он очень постоянен в желании поймать и нанести урон.

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— Он выходил под мексиканскую музыку, расскажите о вашем влиянии на это. Я уверен, что это пошло от вас.

— Когда он появился у нас два с половиной года назад и мы уже провели несколько боев в профессионалах. Геннадий (Головкин) был в зале, и Сергей спарринговал и тренировался под мексиканскую музыку. Он немного пританцовывал. Алексис Аргуэйо — мой любимый боец всех времен. Он был худым, взрывным бойцом. Я чувствовал, что Сергей похож на него, и назвал его El Flaco. Геннадий также посчитал это отличной идеей.

— Вы забрались на самую вершину с Геннадием Головкиным. Что, по вашему мнению, вознесет Сергея на самую вершину, и сможет ли он дойти до этой стадии?

— Мы должны продолжать драться с такими парнями, чтобы получать опыт. А также продолжать работать в зале с другими ребятами, которые у нас есть. Нам нужно продолжать драться с опытными парнями. Как я говорил, наш оппонент был не в форме, но он старался. Этот парень не смог восстановиться после удара по корпусу.